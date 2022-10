Tabakwerbung: Produzenten sind entsetzt über Verbot

Jung von Matt Limmat

Wenn sich die Tochter als Toilette verkleidet

In der neuen Ifolor-Kampagne stehen «Weisch no-Momente» im Zentrum, an die wir uns noch Jahre später erinnern.

In der neuen Kampagne von Ifolor stehen «Weisch no-Momente» im Zentrum, an die wir uns noch Jahre später erinnern. Herzstück sind zwei Spots. Zu sehen in den Clips sind alles andere als Klischeeaufnahmen.