Komet: Prominente Unterstützung für mehr Sicherheit

Ende Juni lancierten die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG und der Kranken- und Unfallversicherer Visana die Unfallpräventionskampagne «Save your friends». Nun erhält die Kampagne prominenten Support: Sprintkönigin Mujinga Kambundji, Schwingerkönig Christian «Chrigu» Stucki und «Mister Corona» Daniel Koch sollen der Kampagne von SLRG und Visana Nachdruck verleihen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.

«Die Sensibilisierung der Bevölkerung ist gerade im Sommer 2020 besonders wichtig. Denn viele Menschen verbringen die Badeferien Corona-bedingt zu Hause in der Schweiz an Seen, Flüssen oder in der Badi», wird Daniel Koch, der die gemeinsame Sensibilisierungskampagne als Botschafter der SLRG ehrenamtlich unterstützt, zitiert.

Video mit einer klaren Botschaft

Besonders gefährdet ist laut Mitteilung die Gruppe der 15- bis 30-jährigen Männer. Sie weist bereits in «normalen» Jahren am meisten Ertrinkungstote auf und ist deshalb auch in einem gemeinsamen Video von Kambundji, Stucki und Koch die Hauptzielgruppe. Zusammen mit Koch warnen die beiden Visana-Botschafter vor dem Alkoholkonsum beim Wasserspass:

Chrigu Stucki ist von der Wichtigkeit von «Save your friends» überzeugt: «Die Unterstützung der Kampagne liegt mir – gerade als Familienvater – sehr am Herzen, denn viele Unfälle und Opfer liessen sich beim Einhalten einfacher Verhaltensregeln vermeiden. Vor allem junge Kerle vernachlässigen die Gefahren und gehen alkoholisiert ins Wasser. Da mime ich im Video gerne den ernsten und mahnenden Bademeister, um sie davon abzuhalten».

Als Vollblutprofi tritt Mujinga Kambundji nicht nur im echten Leben auf, sondern auch im Video: «Junge Menschen sollen gerade bei Aktivitäten am offenen Gewässer lieber zur Wasser- anstatt zur Bierflasche greifen. Das ist gesünder und vor allem auch viel sicherer.»

Gemeinsam für eine sichere Badesaison

Die Kampagne «Save your friends» von SLRG und Visana stammt von der Berner Agentur Komet und dauert von Ende Juni bis Mitte September.

Zentrale Bestandteile der Kampagne bilden verschiedene Kurzfilme mit aufwühlenden Botschaften und Testimonials über die tödlichen Gefahren an und im Wasser. Auf der Website sind zudem alle Informationen, Botschaften, Tipps und Tricks für einen sicheren Wasserspass sowie der neue «Safety-Check» und die lebensrettenden Baderegeln der SLRG vollständig und leicht konsumierbar aufgeführt. (pd/cbe)