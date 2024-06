Publiziert am 05.06.2024

Seit über zehn Jahren setzt sich die Kampagne «Wie geht's dir?» dafür ein, dass die Schweiz offen über ihre Gefühle spricht. Nun geht sie einen Schritt weiter und lanciert die Mitmachaktion «So geht's mir». Das Herzstück ist eine grosse Instagram-Challenge, die Userinnen und User dazu animiert, ihre Emotionen anhand eines Buchstabens zu zeigen.

Unterstützt wird das Vorhaben von zahlreichen Content Creators, Influencern und Prominenten. «Ich finde es wichtig, dass auch Männer mehr über Gefühle reden», wird Baschi in einer Mitteilung zitiert. Auch Moderatorin Melanie Winiger, Slam-Poetin Lisa Christ, Comedian Kaya Yanar oder Nationalrätin Anna Rosenwasser haben bereits einen eigenen Buchstaben beigesteuert.

Tatkräftige Unterstützung erhält die Aktion auch von Institutionen. So haben sich die ETH Zürich, der FC Basel und auch das Sorgentelefon 147.ch für einen Post entschieden, wie Rod Kommunikation schreibt.

Über Gefühle – insbesondere die belastenden – zu reden, kostet viele nach wie vor Überwindung. Dabei wäre ein offener Umgang so wichtig: Gemäss einer Umfrage des schweizerischen Gesundheitsobservatoriums Obsan im Herbst 2022 berichteten 35 Prozent der Befragten, in den letzten zwölf Monaten psychische Probleme erlebt zu haben. Über ein Viertel dieser Personen suchten sich keinerlei Hilfe.

Die Teilnahme an der Aktion lohnt sich in mehrfacher Hinsicht: Sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und darüber zu reden, stärkt die psychische Gesundheit und macht Unterstützung möglich. Zudem wird für jeden Post ein Franken an das Institut Kinderseele Schweiz gespendet, das sich für Kinder psychisch erkrankter Eltern engagiert.

Die nicht gewinnorientierte Kampagne «Wie geht's dir?» wird von den Deutschschweizer Kantonen und der Stiftung Pro Mente Sana im Auftrag der Gesundheitsförderung Schweiz durchgeführt. Im Zentrum steht das «ABC der Emotionen»: 28 Buchstaben, welche die Vielfalt der Gefühle aufzeigen und konkrete Tipps zum Umgang mit ihnen vermitteln.

Die Buchstaben sind auf diversen Plakatwänden oder online sichtbar und werden durch die Beiträge der Aktion nun ergänzt. (pd/cbe)