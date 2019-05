Der Werbespot für die deutsche Commerzbank feierte am Dienstag seine Premiere. Seither geht dieser viral, diverse Medien im deutschsprachigen Raum berichten darüber. Um was geht es im Spot? Im Vorfeld der Frauen-WM kämpfen die Spielerinnen der deutschen Fussball-Nationalmannschaft für mehr Akzeptanz. Die Wortwahl sorgt für Aufsehen.

Sie gehören an den Herd oder sind zum Kinder kriegen da: In 90 Sekunden räumen die Spielerinnen auf selbstironische Weise mit solchen Vorurteilen auf und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. So heisst es beispielsweise: «Wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt.» Oder: «Wir brauchen keine Eier – wir haben Pferdeschwänze».

Die kreative Verantwortung für den Werbespot hat die Hamburger Werbeagentur Thjnk. (cbe)