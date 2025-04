Siegfried & Roi: Provokative Plakate für ein historisches Ereignis

Publiziert am 29.04.2025

2024 feierte die Stadt Zug das 150-Jahr-Jubiläum als Einwohnergemeinde mit der gesamten Bevölkerung. Die Inspiration für die Kampagne fand Siegfried & Roi in der 1874 in Kraft getretenen Kantonsverfassung, teilt die Agentur am Dienstag mit. Die Devise: Paragrafen zeitgemäss übersetzen und zielgerichtet mit Veranstaltungen, digitalen Highlights und Angeboten vom Stadtarchiv Zug verknüpfen.

Das Resultat: Insgesamt zwölf Motive, die monatlich über diverse analoge sowie digitale Kanäle ausgespielt wurden und tausende Menschen mit den Jubiläumsaktionen in Verbindung brachten. Das Projekt wurde intern diesen April mit einer Versammlung des Stadtrats und involvierten Historikern abgeschlossen, erklärt Agentur-Geschäftsführer Moritz Solleder auf Anfrage.

Insbesondere die moderne und provokative Interpretation von Paragraf 11, der die Einsichtnahme in die Staatsrechnung für die Öffentlichkeit gewährleistet, sorgte für mediale Aufmerksamkeit: «Wir haben Geld und zeigen es auch gerne.». 20 Minuten und weitere Medienhäuser belohnten den Mut mit Earned Media in Form von Artikeln und Gratis-Airtime im TV. (pd/spo)