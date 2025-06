Publiziert am 03.06.2025

Die Werbeagentur Silverspot hat für die aktuelle Kampagne von Qualipet insgesamt 27 Radiospots in drei Sprachen produziert, heisst es in einer Mitteilung. Die Spots wurden vollständig im hauseigenen Studio in Uster erstellt und sind Teil der Quali-Petdays-Werbekampagne des Haustierbedarf-Anbieters.

Die Radiospots für die Quali-Petdays-Kampagne wurden in deutscher, französischer und italienischer Sprache aufgenommen, um die verschiedenen Sprachregionen der Schweiz abzudecken. Für die Sprachaufnahmen setzte Silverspot auf professionelle Sprecherinnen aus der eigenen Kartei.

Der Produktionsprozess umfasste verschiedene Phasen: Von der Konzeptoptimierung in enger Abstimmung mit Fabian Rauber von Qualipet über die Aufnahmesessions bis hin zur finalen Postproduktion wurden alle Arbeitsschritte im Studio in Uster durchgeführt.

Individuell komponierte Kampagnenmusik

Für die Radiokampagne komponierte Silverspot eine eigene Kampagnenmusik. Diese soll den Spots eine wiedererkennbare akustische Identität verleihen und als verbindendes Element zwischen den verschiedenen Spots fungieren. Die Musik wurde speziell für diese Kampagne entwickelt und stammt aus der hauseigenen Komposition.

Neben der technischen Umsetzung war Silverspot auch in die konzeptionelle Optimierung der Kampagne eingebunden, um eine markengerechte Tonalität sicherzustellen. (pd/awe)