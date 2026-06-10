Publiziert am 10.06.2026

Salt geht mit einer Retro-Kampagne in die Sommeroffensive: Der Mobilfunkanbieter bewirbt Rabatte von bis zu 70 Prozent auf ausgewählte Abos im Look der 1970er-Jahre. Konzipiert und umgesetzt wurde die 360°-Kampagne von Brinkertlück Schweiz, teilt diese mit.

«Der 70er-Jahre-Stil wird herausstechen und unübersehbar sein», sagt Fabrice Allegro, CMO von Salt Mobile SA. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Wiedererkennbarkeit der Kampagne und das Angebot den Kundenstamm weiter wachsen lassen werden.

Es ist bereits die zweite nationale Kampagne, die Salt gemeinsam mit brinkertlück Schweiz realisiert. «Salt ist ein wahnsinnig schneller, klarer und entscheidungsfreudiger Kunde», so CCO Dennis Lück.

Das kanalübergreifende Konzept besteht aus TV- und Online-Spots, umgesetzt mit der Filmproduktion Tuna Production, sowie DOOH-, OOH- sowie Point-of-Sale-Massnahmen. Die Kampagne ist seit dieser Woche auf allen Kanälen live. (pd/spo)