Publiziert am 06.07.2026

Statt Models zeigt Raiffeisen in der aktuellen Kampagne jene Personen, die Kundinnen und Kunden im Alltag beraten und begleiten, heisst es in der Mitteilung. Realisiert wurde die schweizweite Produktion mit Beraterinnen und Beratern aus verschiedenen Sprachregionen des Landes, ergänzt durch die beiden Ski-Legenden als Testimonials. Feuz und Zurbriggen sind der Bank als Werbegesichter nicht neu: Bereits 2019 warben sie zusammen mit weiteren Skirennfahrern in einem TV-Spot zum Thema Altersvorsorge für Raiffeisen (persoenlich.com berichtete).

Entstanden sei eine Foto- und Videoproduktion mit rund 1000 Assets, die auf verschiedenen Kanälen zum Einsatz kommen sollen: von Out-of-Home über Digital und Social Media bis zu Websites, Beratungscentern und Printanwendungen, so die Mitteilung weiter.

Im Zentrum der Kampagne steht das Leistungsversprechen der Vermögensverwaltung von Raiffeisen: Persönliche Beratung und fundierte Expertise sollen laut eigenen Angaben einen spürbaren Mehrwert für die finanzielle Zukunft der Kundinnen und Kunden schaffen. Ob die Produktion Teil der seit 2023 laufenden nationalen Imagekampagne «Was uns ausmacht» ist, für die FS Parker ebenfalls verantwortlich zeichnet, oder eigenständig lanciert wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. (pd/nil)