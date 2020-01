Auslöser für die Trennung seien nicht Unstimmigkeiten gewesen, sondern unternehmerische Gründe: «Text und Gestaltung sind in den vergangenen Jahren innerhalb unserer Agentur nicht so zusammengewachsen, wie wir das ursprünglich geplant hatten. Stattdessen haben sich beide Bereiche selbstständig in spannende Richtungen entwickelt», wird Rainer Brenner in einer Mitteilung zitiert. «Wir standen dieser Entwicklung immer offen gegenüber. Daher war die Entscheidung, Text und Gestaltung voneinander zu trennen für uns die logische Konsequenz.»

Seit Januar arbeitet der Texter und Konzepter Rainer Brenner unter eigenem Namen, die beiden Grafikdesigner Yuan Peng und Jakob Wessinger führen Wessinger und Peng weiter. «Damit gehen wir als Wessinger und Peng zurück zu unseren Wurzeln und treten fortan wieder als reine Designagentur auf», so Jakob Wessinger.

In den sechs gemeinsamen Jahren arbeitete Wessinger und Peng in Zürich und Stuttgart für diverse Schweizer Kunden und verantwortete unter anderem den Gesamtauftritt für den Kulturverlag Triest, Kampagnen für Galaxus sowie diverse Kundenmagazine, Galerie- und Buchprojekte.

Hinter den betrieblichen Kulissen werde übrigens auch weiterhin zusammengearbeitet. Brenner, Wessinger und Peng hätten nebst gemeinsamen Projekten nämlich auch weiterhin eine freundschaftliche Verbindung. (pd/cbe)