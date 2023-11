Nach Pitch-Gewinn startet der Interkantonale Verband für Arbeitnehmerschutz (IVA) mit Ogilvy die erste TikTok Kampagne für die GenZ zur Förderung von Arbeitssicherheit.

Mit dem Ziel, eine Kultur der Unfallprävention zu fördern, die insbesondere Lernende und junge Arbeitnehmende erreicht, haben der IVA und Ogilvy mit «Safety Bars» eine Social First Kampagne auf TikTok lanciert: In Musikvideos thematisieren und interpretieren Content Creators, Comedians und Artists die 12 Sicherheitstipps von Be Smart Work Safe (BSWS).





T-Ronimo macht den Anfang: Er ist einer der Botschafter und Botschafterinnen, die sich für die Vermittlung von Arbeitssicherheit engagieren – mit Beats und Humor für ein ernstes Thema. In seinen Songs rappt er aus Perspektive eines Arbeitnehmers, um auf wichtige Aspekte zur Vermeidung von Arbeitsunfällen hinzuweisen.

Die ersten «Safety Bars» sind ab sofort auf den TikTok-Kanälen von T-Ronimo und BSWS verfügbar und werden regelmässig mit neuen Songs und Sicherheitstipps aktualisiert. Weitere Artists wie EAZ und Lakna haben bereits ihre Unterstützung zugesagt und folgen schon bald mit ihren «Safety Bars».

Verantwortlich bei IVA: René Matter (Leiter Kantonale Präventionsfachstelle IVA), Martine Currat-Joye, Erika Schütz und Samy Grivet (Projektleitung); verantwortlich bei Ogilvy: Bruce Roberts (Executive Creative Director), Jehmsei Keo (Konzept, Text), Simon Clement (Konzept, Art Direction), Vincent Geller (Text), Michela Girola, Yannic Hannover (Beratung), Linnéa Lindberg, Matthias Mueller (Strategie), Christine Rainford, Jonathan Schipper (Gesamtverantwortung. (pd/wid)