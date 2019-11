Das kleine aber feine Weingut Al Mulinetto überrascht auch dieses Jahr mit einem sehr künstlerischen Auftritt. Die Dramatisierung der stets limitierten Auflage vom Merlot, Grappa und Nocino wurde mit Wesen aus der Mythologie umgesetzt. So ist der Merlot ebenso rar, wie die Gelegenheit besteht, einem Drachen zu begegnen. Oder der Nochino ist mit seinen 450 Flaschen so rar, wie die Gelegenheit besteht, einem Seeungeheuer über den Weg zu laufen.

Die Illustrationen wurden in Zusammenarbeit mit Art Box, Amsterdam, vom bekannten Holländischen Illustrator Silvan Steenbrink gemalt. Zum Einsatz kommen die drei Sujets als Poster und in Fachmagazinen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die künstlerisch eigenständige Kampagne reihe sich somit sehr schön in den schon zigfach ausgezeichneten Auftritt von Al Mulinetto ein.

Verantwortlich bei Farner: Markus Gut (Gesamtverantwortung), Fabian Bertschinger (Creative Direction), Rebecca Gerritsen (Desktop); verantwortlich bei Al Mulinetto, Gordola Ticino: Fabio Zanini (Oenologie), Claudia Siegfried (Kommunikation); verantwortlich bei Artbox Amsterdam: Silvan Steenbrink (Illustration). (pd/cbe)