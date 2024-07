Publiziert am 16.07.2024

Für die Rehaklinik-Gruppe Vamed Schweiz hat C-Factor eine Employer-Branding-Strategie entwickelt und die Arbeitgeber-Positionierung mit dem Kampagnen-Konzept «Wo dein Job Reha macht» auf den Punkt gebracht. Die Bildwelt kombiniert KI-generierte «Schweizer» Landschaften mit real fotografiertem Personal und Equipment aus den Rehakliniken, heisst es in einer Mitteilung.

Die Rehakliniken der Vamed Schweiz Gruppe liegen nicht nur örtlich fern vom städtischen Stress. Sie heben sich auch bei den Arbeitsbedingungen positiv ab von urbanen Akutspitälern. In der heutigen Gesundheitsbranche sei dieses Plus an Lebens- und Arbeitsqualität viel Wert, schreibt C-Factor weiter. Auf dieser Basis hat die Agentur die im Rahmen der Employer Branding-Strategie erarbeitete Positionierung ins Kampagnen-Konzept «Wo dein Job Reha macht» gegossen, das im neuen Auftritt sichtbar wird.

Mix von zwei Welten



Die Bildwirkung der Key Visuals ergibt sich aus dem Mix zweier Welten: Reale Mitarbeitende sowie Patientinnen und Patienten werden mit modernem Equipment aus den Rehakliniken der Vamed Schweiz in die kliniknahe Natur transponiert. Die Hintergrundlandschaften wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (Midjourney) generiert, spielen aber klar auf Schweizer Landschaften im Mittelland sowie den Voralpen an.



Die Bildwelten verhehlen nicht, dass sie mit KI generiert wurden. Sie verraten es vielmehr charmant mit kleinen magischen Elementen: So finden sich plötzlich Delfine in einem Schweizer See und im nächtlichen Flussbild glitzert das Federkleid von Flamingos im Mondlicht. Bei der Therapieszene spriesst ein überdimensional grosser blauer Pilz aus dem Waldboden und in der Berglandschaft kreist ein Drache in der Ferne.



Alle wichtigen Kontaktpunkte komplett überarbeitet



Die insgesamt neun Key Visuals kommen vorerst auf der Karriereseite, in den Stelleninseraten, in Social Media sowie auf Karrieremessen zum Einsatz. C-Factor hat alle diese Kontaktpunkte von Grund auf überarbeitet, erweitert und mit den Kernbotschaften der neu entwickelten Employer Value Proposition aufgeladen. Weitere Massnahmen sind in Planung. (pd/wid)