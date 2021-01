Notch/Publicis: Realtime-Kampagne für Migrolino

Sandwiches, Hot-Paninis, Salate und Poke-Bowls: Mit dem Sortiment will Migrolino seine Positionierung im Bereich «Foodvenience» stärken und möglichst viele Neukunden in seine Shops lotsen. Die Herausforderung dabei: Anbieter im Bereich Frische und Foodtrends gibt es viele. Und Migrolino ist bisher nicht primär als solcher verankert. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Notch/Publicis begegneten der Herausforderung mit einer dynamischen Realtime-Kampagne, die auffalle, vom Angebot überzeuge und ausserdem einen Imagetransfer anstosse.

Die dynamischen Werbemittel beziehen sich auf Umfeld, News und Tageszeiten. Sie werden tagesaktuell erstellt und ausgespielt. Der Frischebeweis sei damit erbracht: «Das Ready-to-eat-Angebot von Migrolino ist frischer als die aktuellen News», schreiben Notch/Publicis abschliessend.





