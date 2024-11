Farner: Regula Bührer Fecker verlässt das Unternehmen

Publiziert am 11.11.2024

Regula Bührer Fecker, Chief Strategy Officer, hat sich entschieden, Farner l Team Farner zu verlassen und in Konsequenz ihre Mandate in den Verwaltungsräten von Team Farner Schweiz und Rod Kommunikation niederzulegen, heisst es in einer Mitteilung. Der Entscheid folge dem persönlichen Wunsch nach Neuorientierung nach nahezu zwanzig Jahren in leitenden Positionen bei Rod und Farner l Team Farner.

Bührer Fecker, zweifache «Werberin des Jahres» (2010, 2014), gründete vor 17 Jahren mit zwei Partnern die Kreativagentur Rod Kommunikation. Die Agentur etablierte sich als eine der führenden Kräfte in der Schweizer Werbelandschaft und wurde für ihre innovativen und preisgekrönten Kampagnen bekannt. In dieser Zeit wurde Bührer Fecker zweifache Mutter und nahm Einsitz in verschiedene externe Verwaltungsräte. Nach dem Verkauf von Rod an Farner l Team Farner im Jahr 2019 übernahm Regula Bührer Fecker die Position der Chief Strategy Officer. In dieser Rolle begleitete sie extern Kundinnen und Kunden in ihrer strategischen Ausrichtung und in der Kampagnenarbeit sowie auch intern die Agentur selbst in ihrem nationalen wie internationalen Wachstum als Gruppe.

«Es war eine aussergewöhnliche Reise, sowohl Rod mit aufzubauen als auch die strategische Ausrichtung von Farner in den letzten Jahren massgeblich mitzugestalten», wird Regula Bührer Fecker zitiert. «Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Gleichzeitig ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, neben meinen bestehenden Verwaltungsratsmandaten eine neue Herausforderung zu suchen. Ich bin offen für ein neues Kapitel.»



Das Management von Farner l Team Farner bedauert diesen Entscheid, dankt Regula Bührer Fecker umso mehr für ihren langjährigen Einsatz wie auch ihren wertvollen Beitrag. «Regula ist eine ausgezeichnete Strategin, eine grossartige Sparringpartnerin für Kreative und Kunden. Ihr unternehmerisches Gespür, ihr analytischer Blick und ihr grosses Netzwerk haben viele unserer Projekte bereichert und geprägt. Was sie jedoch für mich in erster Linie auszeichnet, ist ihre Integrität als Mensch. Umso mehr wünsche ich ihr alles Gute auf dem weiteren Weg», resümiert Michel Grunder, Co-CEO von Farner l Team Farner, in der Mitteilung.



Regula Bührer Fecker wird noch bis Januar 2025 für Farner l Team Farner tätig sein und gemeinsam mit den bestehenden Teams einen fliessenden und optimalen Übergang gestalten. (pd/wid)