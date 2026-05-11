Publiziert am 11.05.2026

Zur Lancierung hat Rivella eine Kampagne mit dem Zürcher Rapper EAZ entwickelt, die von TBWA\Zürich konzipiert wurde.











Im Zentrum der Kampagne steht die Kunstfigur P3ACHY, ein animierter Pfirsich, der als Markenbotschafter für die Peach Zero Dose auftritt. Musikalisch unterlegt ist die Kampagne mit einem Song, der auf dem Hip-Hop-Klassiker «Juicy» basiert und in Zusammenarbeit mit EAZ neu eingespielt wurde. Das dazugehörige Musikvideo kombiniert reale Aufnahmen mit KI-generierten Bildsequenzen.



Im Zentrum der Kampagne steht die Kunstfigur P3ACHY, ein animierter Pfirsich, der als Markenbotschafter für die Peach Zero Dose auftritt. Musikalisch unterlegt ist die Kampagne mit einem Song, der auf dem Hip-Hop-Klassiker «Juicy» basiert und in Zusammenarbeit mit EAZ neu eingespielt wurde. Das dazugehörige Musikvideo kombiniert reale Aufnahmen mit KI-generierten Bildsequenzen.

Rivella begründet den Schritt, seine Getränke auch in Dosen anzubieten, mit einer wachsenden Nachfrage, insbesondere bei jüngeren Konsumentinnen und Konsumenten. (pd/nil)