Zur Lancierung hat Rivella eine Kampagne mit dem Zürcher Rapper EAZ entwickelt, die von TBWA\Zürich konzipiert wurde.
Im Zentrum der Kampagne steht die Kunstfigur P3ACHY, ein animierter Pfirsich, der als Markenbotschafter für die Peach Zero Dose auftritt. Musikalisch unterlegt ist die Kampagne mit einem Song, der auf dem Hip-Hop-Klassiker «Juicy» basiert und in Zusammenarbeit mit EAZ neu eingespielt wurde. Das dazugehörige Musikvideo kombiniert reale Aufnahmen mit KI-generierten Bildsequenzen.
Rivella begründet den Schritt, seine Getränke auch in Dosen anzubieten, mit einer wachsenden Nachfrage, insbesondere bei jüngeren Konsumentinnen und Konsumenten. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Rivella: Niels Niemann (Brand Manager Digital), Elena Thommen (Brand Managerin), Francesco Camenzind (Brand Manager), Marianna Länsitalo (Head Brand Management Communication & Digital), Angelika Leemann (Co-CMO), Sara Jermann (Co-CMO), Kevin Bieri (Digital Manager), Alper Kaya (Digital Manager), Nadine Barth (Trade Marketing Managerin), Nicole Zumsteg (Senior Live Marketing Managerin), Andrea Murer (Social Media & Content Marketing Managerin), Carla Koller (Senior Innovation Managerin), Sandra Freidl (Trade Marketing Managerin); verantwortlich bei TBWA\Zürich für Kampagne: Manuel Wenzel, Sarah Rüegger, Naomi Gulla, Selina Engeli (Kreation), Claudia Sigg, Sina Gelin (Beratung), Melanie Furrer, Marc Pflug (DTP und Bildbearbeitung); verantwortlich bei TBWA\Buzz für Social Media: Lara Horisberger, Julia Peter, Anouk Schaedler; verantwortlich bei Shining Film AG für Produktion: Leonardo Sanfilippo (Executive Producer, Shining Film), Alessandra Dolci (Line Producer, Shining Film), Ray Kossarev (Offline, Ronnie Amsterdam), Postoffice Amsterdam (AI/VFX/Grading); verantwortlich bei Gadget Entertainment Group AG: Arber Ram; verantwortlich bei Publicis Media für Mediaplanung: Evelin Wachter (COO), Thao Nguyen (Account Director), Thomas Kupferschmid (Senior Account Manager), Iona Jefferies (Digital Account Director), Philipp Stucky (Senior Digital Account Manager), Ingo Sautter (Head of Strategy & Data), Giulia Destro (Strategy & Data Manager), Ailina Scherrer (Trainee Strategy & Data), Gizem Cakir (Account Manager); verantwortlich bei WIN für Packaging Design: Anke Krocker (Kreation), Isabelle Weiß (Kreation), Bastian Stock (Kreation), Jörg Rhoden (Beratung); verantwortlich bei Burki Scherer für Packaging Design und Umsetzung Werbemittel: Patricia Häuselmann (Beratung & Publishing), Stefanie Haas (Communication & Design), Patrick Schnyder (Communication & Design), Raphael Matter (3D Art Direction).