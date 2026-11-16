Publiziert am 16.11.2026

Der Spot der Bieler Agentur Erdmannpeisker setzt den Film fort, in dem die Glücksfee in einer «Glücksdruckerei» Lose herstellt. Dieser lief gemäss Mitteilung fünf Jahre lang, lanciert wurde das Rubbellos 2021 (persoenlich.com berichtete). Wie beim ersten Film führte Andreas Bruns Regie, produziert hat Markenfilm.

Der Spot läuft im November und Dezember in verschiedenen Schnittvarianten im Fernsehen, im Kino und online, und zwar in der Deutschschweiz und im Tessin. In der Romandie ist die Loterie Romande zuständig. Dazu kommen Out-of-Home-Werbung, Social Media und Werbung an den Verkaufsstellen. Auch dort treten die Fee und der goldene Hintergrund der Kampagne auf. Erdmannpeisker betreut als Leadagentur seit 2014 die Kommunikation der Swisslos-Lose. (pd/nil)