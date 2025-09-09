Wirz: Roger Federer probiert, mit Halle Berry zu drehen

Publiziert am 09.09.2025

Schweiz Tourismus hat eine neue Kampagne zur Förderung des Ganzjahrestourismus lanciert, die den Herbst als ideale Reisezeit bewirbt. In dem von der Agentur Wirz entwickelten Werbefilm spielt Oscarpreisträgerin Halle Berry an der Seite von Markenbotschafter Roger Federer, teilt Schweiz Tourismus mit.

Der neue Film ist bereits das fünfte Kapitel der Werbeserie mit Roger Federer, in der erneut ein fehlgeschlagener Versuch eines Werbefilms inszeniert wird. Nach früheren Auftritten von Robert De Niro, Anne Hathaway, Trevor Noah und Mads Mikkelsen sabotiert diesmal Halle Berry die Dreharbeiten, weil ihr die Schweiz so gut gefällt.

Regie führte Marc Forster sowohl hinter der Kamera als auch als Regisseur im Film selbst, was der als «Behind the Scenes» inszenierten Geschichte eine zusätzliche Meta-Ebene verleiht. Die bisherigen Kampagnen der Federer-Serie haben insgesamt über 300 Millionen YouTube-Views generiert.

Die Kampagne startet in den USA, Grossbritannien, Deutschland, Indien, Südostasien, Japan und Brasilien gezeigt. Begleitend zum Hauptfilm werden Online- und Offline-Massnahmen für nachhaltige Herbstreisen umgesetzt. Eine Swiss Travel Pass Promotion bietet ausländischen Gästen unbegrenzten Zugang zum öffentlichen Verkehr in der Schweiz, ergänzt durch zusätzliche Gratistage während des Promotionszeitraums. Die prominente Rolle von Postauto, Gondel und Schiff im Film unterstreicht diese Fokussierung auf den öffentlichen Verkehr. (pd/spo)