Publiziert am 16.09.2026

Für Schweiz Tourismus wird Roger Federer nicht mehr werben – zumindest für den Moment (persoenlich.com berichtete). Der ehemalige Tennis-Champion bleibt aber Markenbotschafter von Jura.

Für die Markteinführung seines neuen Vollautomaten lanciert der Kaffeemaschinenhersteller einen Werbespot mit Federer. Darin folgt der Tennisspieler einem weissen Lichtstreifen, der an die Linien eines Tenniscourts erinnert und ihn zur Kaffeemaschine führt. Idee und Konzept stammen von Halder Record, wie die Agentur mitteilt. Die Spots und Social Ads wurden dieses Frühjahr in der Schweiz realisiert und sind ab September weltweit im Einsatz. (pd/spo)