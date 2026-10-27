Spinas Civil Voices: Rotes Kreuz wirbt mit Spende auf Probe

Regelmässige Spenden erlauben es Hilfsorganisationen, bei Katastrophen rasch zu reagieren und auch länger vor Ort zu bleiben. So begründet das Schweizerische Rote Kreuz in der Mitteilung den Fokus der Kampagne «Helping Hand», die Spinas Civil Voices entwickelt hat. Kernelement ist die sogenannte «1-2-3-Spende». Damit können Interessierte das regelmässige Spenden zunächst drei Monate lang ausprobieren.
Den Film hat Shining Film produziert. Darin erzählt die SRK-Botschafterin mit Handgesten von Katastrophen, Rettung und Hilfe vor Ort. Die Kampagne setze darauf, «den Akt des Helfens emotional aufzuladen», heisst es in der Mitteilung.
Ausgespielt wird die Kampagne über Social Media, Display-Werbung und die eigenen Kanäle des SRK.
Wer sich für die Testspende entscheidet, erhält ein Paar Handschuhe mit dem Aufdruck «Helping Hand».
Danach folgt eine E-Mail-Strecke, die zeigen soll, wo die Spenden eingesetzt werden. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich beim Schweizerischen Roten Kreuz: Karl Locher (Projektmanager Fundraising); verantwortlich bei Spinas Civil Voices: Susi Kammergruber (Creative Direction), Beat Egger (Konzept, Text), Andrea Reinhart (Konzept, Art Direction), Mirko Cresta (Grafik), Corinne Bucher (Beratung); verantwortlich bei Shining Film: Stefan Bircher (Executive Producer), Gina Roder (Line Producer), Domnic Marti (Director, DoP), Noman Tarar (1st AC), Sebastian Suter (Beleuchtung), Noémie Bellwald (Hair & Make-up), Romeo Skrabal (Runner), Andri Urfer (Voice Recording); verantwortlich bei Jingle Jungle: Rob Büchel, Colin Schmid (Soundmix); Equipment: Blow Up Rental, Eberle Filmequipment.