Spinas Civil Voices: Rotes Kreuz wirbt mit Spende auf Probe

Publiziert am 27.10.2026

Regelmässige Spenden erlauben es Hilfsorganisationen, bei Katastrophen rasch zu reagieren und auch länger vor Ort zu bleiben. So begründet das Schweizerische Rote Kreuz in der Mitteilung den Fokus der Kampagne «Helping Hand», die Spinas Civil Voices entwickelt hat. Kernelement ist die sogenannte «1-2-3-Spende». Damit können Interessierte das regelmässige Spenden zunächst drei Monate lang ausprobieren.

Den Film hat Shining Film produziert. Darin erzählt die SRK-Botschafterin mit Handgesten von Katastrophen, Rettung und Hilfe vor Ort. Die Kampagne setze darauf, «den Akt des Helfens emotional aufzuladen», heisst es in der Mitteilung.



Ausgespielt wird die Kampagne über Social Media, Display-Werbung und die eigenen Kanäle des SRK.

Wer sich für die Testspende entscheidet, erhält ein Paar Handschuhe mit dem Aufdruck «Helping Hand».

Danach folgt eine E-Mail-Strecke, die zeigen soll, wo die Spenden eingesetzt werden. (pd/cbe)