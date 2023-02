The One Show in New York gilt als einer der härtesten Kreativwettbewerbe der Welt. Er zählt fürs Schweizer Kreativranking auf der gleichen Stufe wie Cannes und wird mit dem höchsten Faktor gewertet.

Soeben wurden die ersten Shortlists veröffentlicht. Darauf befindet sich mit Ruf Lanz auch eine Schweizer Agentur. Die Kreativagentur ist gleich zweimal auf der Shortlist vertreten.

Zum einen in der Kategorie «Newspaper Series» mit der aktuellen Kampagne für Arud, Zentrum für Suchtmedizin. Die Kampagne betont die Diskretion der Behandlung, indem Frauen und Männer durch das Glas vor ihren Augen symbolisch unkenntlich gemacht werden. Denn aus Angst und Scham wird oft keine Hilfe aufgesucht. Die Porträtierten entsprechen bewusst nicht dem Klischee von verwahrlosten Suchtkranken, weil Alkoholprobleme frühzeitig behandelt werden sollten (persoenlich.com berichtete).

Zum anderen ist Ruf Lanz in der Kategorie «B2B/Trade Publication» mit ihrer Eigenwerbekampagne «Missed Opportunities» nominiert. Diese zeigt anhand historischer Beispiele, welche Chancen Unternehmen verpassen können, wenn sie nicht offen für neue Ideen und Einflüsse sind. Die liebevoll gestalteten Motive waren unter anderem in der gedruckten Ausgabe von «persönlich» zu sehen.

Ebenfalls auf der Shortlist ist der Softwareentwickler Bionic Reading aus Chur – zusammen mit The Public House und Dublin Gazette –, dies in der Kategorie «Innovation in Print» für die Arbeit «The Bionic Edition».

Die One Show Awards werden am 19. Mai 2023 in New York verliehen. (pd/cbe)