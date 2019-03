Studie zur Werbebeachtung

Plakate top – regionale TV-Werbung ein Flop

Am Strassenrand, auf Onlineportalen und bei Suchmaschinen wird Werbung laut einer aktuellen Studie am meisten beachtet. Am wenigsten sympathisch finden die Befragten Spots auf regionalen TV-Sendern.

von Michèle Widmer