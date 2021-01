Wunderman Thompson: Samuel Wicki wird Kreativdirektor

Von Thjnk Zürich zu Wunderman Thompson: Samuel Wicki wechselt nach zwei Jahren den Arbeitgeber. «Mit ihm haben wir einen exzellenten und innovativen Kreativdirektor gewinnen können, der die Bedürfnisse der Konsumenten sowie die Ziele der Kunden versteht. Und der auch menschlich hervorragend in unser Team passt», lässt sich Swen Morath, CCO Wunderman Thompson, in einer Mitteilung zitieren, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Zuletzt war Wicki zwei Jahre lang als CD bei Thjnk tätig, wohin er Alexander Jaggy nach mehreren Jahren bei Jung von Matt/Limmat folgte. Weitere Stationen auf seinem Weg vom Junior Texter zum Creative Director waren Jung von Matt/Alster, TBWA\ und Contexta. In seiner Laufbahn betreute er internationale Kampagnen unter anderem für IWC, Mercedes-Benz, Obi und Geberit. National arbeitete er für Marken wie Swisscom, Migros, Swisslife, Credit Suisse und Edelweiss. Aber auch für kleinere NGOs wie zum Beispiel Pro Senectute, und Pro Infirmis. Dafür gab es Auszeichnungen, etwa Effies und Cannes Lions. Zuletzt vor allem mit digitalen Arbeiten für die MCH Group und Edelweiss «Catch a flight to Buenos Aires».

Nicht umsonst reizen ihn nun seine neuen Aufgaben an der Hardturmstrasse. «Mich faszinieren die Möglichkeiten von Wunderman Thompson: Denn erst wenn Data, Technologie, Strategie und Kreation Hand in Hand gehen, entstehen herausragende und auch relevante Kampagnen. Dafür möchte ich weiterhin sorgen», so Wicki. (pd/eh)