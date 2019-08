CRK: Sandra Wenger wird Chief Operations Officer

CRK hat die Geschäftsleitung umstrukturiert. Dem vierköpfigen Gremium gehören wie bisher Patrick Marty, Partner der CRK und Gaby Müller, Finanzchefin an. Neu zu CRK stösst Sandra Wenger als Chief Operations Officer COO, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 40-jährige Bernerin war zuvor bei einem Betonwarenhersteller für die Bahnindustrie tätig. Ebenfalls neu in der Geschäftsleitung ist demnach Matthias Gerth. Der 41-jährige Winterthurer ist seit 2015 Senior Berater bei CRK und arbeitete zuvor als PR-Berater bei einem Ingenieurunternehmen.

Die Agentur verstärkt ihren Kreativbereicht zudem mit Christian Bircher, wie es weiter heisst. Der 44-jährige arbeitet seit Jahren in der Werbung und hat nationale wie internationale Agenturerfahrung. Zuletzt war er bei Ogilvy Hong Kong/Shenzhen, wo er an der internationalen Kampagne für Huawei mitgearbeitet hat.

Bircher habe bereits bei zahlreichen Pitches bei die Agentur massgeblich mitgearbeitet, schreibt CRK. Die Agentur konnte in den letzten Monaten verschiedene Mandate gewinnen. Dazu gehören die PR- und Kommunikationsarbeit für Energie Schweiz im Rahmen des Programms «erneuerbar heizen», eine Image- und Sensibilisierungskampagne für Pro Infirmis sowie die Geschäftsstelle des Verbandes SmartGridready. (pd/wid)