Dear Creative: Sanitas setzt auf Selbstbestimmung

Publiziert am 27.05.2025

Die Krankenversicherung Sanitas hat eine neue Markenkampagne gestartet, die ihre Unternehmenshaltung zur individuellen Gesundheitsvorsorge kommunizieren soll, heisst es in einer Mitteilung. Das Zürcher Creative Studio Dear Creative entwickelte die Kampagne unter der Leitidee «Du lebst dein Leben. Wir geben dir Rückhalt.»

ADie Kampagne soll die individuelle Herangehensweise an Gesundheit in den Mittelpunkt stellen. Anstatt zu erklären, wie Gesundheit funktioniert, möchte sich Sanitas als verlässlicher Partner in wichtigen Momenten positionieren. Die verschiedenen Spots zeigen alltägliche Situationen mit ihren Höhen und Tiefen und sollen dabei bewusst auf Klischees verzichten.

Die Kampagne bewirbt insbesondere Sanitas Vital, eine Zusatzversicherung, die sich verschiedenen Lebensstilen und Budgets anpassen lässt. Zudem wird der individuelle Prämienzuschlag beworben, der auch bei Vorerkrankungen vollständige Deckung bietet.

Seit Anfang Mai sind die ersten Videospots und Key Visuals im Einsatz. Im weiteren Jahresverlauf folgen zusätzliche Inhalte zu Themen wie Mental Health und dem Sanitas Health Forecast. Die Produktion erfolgte in Zusammenarbeit mit Rosas and Co Films, Regisseur Bram van Alphen und Fotograf Per Kasch. Die Mediastrategie wurde von Webrepublic entwickelt und umfasst TV-Spots, digitale Video-Platzierungen und Social Media-Aktivitäten. (pd/awe)