In Flagranti: Sauser und Schelker wieder im Einsatz für den Brandschutz

Publiziert am 02.12.2024

Die Kommunikationsagentur In Flagranti und die Gebäudeversicherung Bern (GVB) präsentieren eine zweite Staffel mit Videos zum Brandschutz (erste Staffel). In drei Episoden werden diesmal alltägliche Brandgefahren, wie die sichere Lagerung von Gegenständen oder der Umgang mit Elektrogeräten, praxisnah erklärt, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Im Zentrum der Kurzfilme stehen erneut David Sauser, Leiter Fachstelle Brandschutz GVB und der Radiomoderator und Podcast-Host Michel Schelker («Moser & Schelker»).

Die Kampagne setzt auf einen Multichannel-Ansatz mit der Landingpage www.brandcheck.ch als zentralem Element. Dort werden die Videoepisoden veröffentlicht und durch interaktive Elemente wie Quizzes und einen Wettbewerb ergänzt.

«Komplexe Themen leicht und unterhaltsam vermtteln»

Projektmanagerin Laura Rufer kommentiert die Kampagne aus Agentursicht so: «Die Herausforderung war es, komplexe Brandschutzthemen so zu gestalten, dass sie leicht verständlich und unterhaltsam sind, ohne die Ernsthaftigkeit der Thematik zu verlieren.»

Bei der GVB zeigt man sich mit dem Ergebnis zufrieden. Daniel Hofer, Fachspezialist Kommunikation der GVB und Projektleiter, zieht eine erste Bilanz: «Dank klaren Absprachen und einer schlanken Organisation setzen wir die Kampagne effizient um.» Dank kreativem Storytelling sei es auch bei anspruchsvollen Themen möglich, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Zielgruppen zu wecken. (pd/nil)