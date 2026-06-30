Publiziert am 30.06.2026

Hinter der Kampagne steht die Agentur Leo (Zürich/Lausanne), die sie zusammen mit der SBB entwickelt hat. Leitmotiv ist die Nähe zu Orten, Erlebnissen, Freunden und Familie.

Herzstück sind zwei TV-Spots, die diese Nähe in Szene setzen: Sie zeigen unter anderem einen Grossvater, der seinen Enkel besucht, alte Freundinnen, die sich am See zum Apéro treffen, und ein tanzendes Paar. Die Kampagne läuft seit dem 22. Juni landesweit im TV, in (Digital-)Out-of-Home-Medien, online und im Print.

Den Nutzen für die Zielgruppe betont Matthias Bütler, Mitglied der Konzernleitung und Leiter Markt Personenverkehr a.i. der SBB: «Viele Menschen ab 60 gestalten ihren Alltag heute aktiv und unabhängig. Die SBB und die ÖV-Branche unterstützen sie dabei, mobil zu bleiben, ihren Freizeitaktivitäten nachzugehen und soziale Kontakte zu pflegen.»

Mit der Kampagne wolle die SBB zeigen, welchen Beitrag der öffentliche Verkehr dazu leisten könne. Nach Angaben der Beteiligten soll die Kommunikation dazu führen, dass ältere Menschen den öffentlichen Verkehr als erstes Transportmittel wählen.

Leo ist aus den Kreativagenturen Publicis Zürich und Lausanne hervorgegangen, die seit April unter diesem Namen auftreten (persoenlich.com berichtete). Die Agentur gehört zur Publicis Groupe. (pd/nil)