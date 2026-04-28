Rebranding: Aus Publicis Zürich und Lausanne wird Leo

Publiziert am 28.04.2026

Der Schritt ist Teil einer globalen Neuausrichtung: Im Januar 2025 hat die Publicis Groupe die beiden Agenturmarken Leo Burnett und Publicis Worldwide zum Kreativnetzwerk Leo Constellation zusammengeführt. Global geführt wird Leo von Marco Venturelli und Agathe Bousquet als Co-Präsidenten.

Die beiden Schweizer Standorte werden von je einem Executive Creative Director geführt: Robert van den Heuvel leitet den Hub in Lausanne, Samuel Wicki jenen in Zürich. Gemeinsam verantworten sie ein Team von über 50 Mitarbeitenden. Ihre Partnerschaft soll die Ambition von Leo Switzerland verkörpern, auf lokaler und globaler Ebene zu wirken, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Robert van den Heuvel bringt internationale Erfahrung aus Kreativnetzwerken mit, darunter leitende Rollen bei Leo Burnett in Deutschland und Paris. Neben seiner Funktion als Executive Creative Director bei der Publicis Groupe ist er unternehmerisch tätig: Mit Avølve hat er eine Plattform an der Schnittstelle von digitalem Fashion, Gaming und Kultur aufgebaut. «Die Schweiz ist ein aussergewöhnlicher Kreuzungspunkt unterschiedlicher Perspektiven», wird van den Heuvel in der Mitteilung zitiert.

Samuel Wicki verfügt über Erfahrung aus führenden Agenturen in der Schweiz und Deutschland, darunter Ingo, Thjnk und Jung von Matt, und hat ein breites Portfolio aufgebaut. Seine Arbeiten wurden bei ADC, Cannes Lions, D&AD, Clio, Eurobest und den Effies ausgezeichnet. Er steht für einen instinktiven Zugang zu Ideen, bei dem Beobachtungsgabe auf strategische Klarheit und ein Gespür für kulturelle Relevanz trifft. «Leo Burnett sprach von Neugier auf das Leben in all seinen Facetten. Dieser Instinkt, weiter zu schauen, tiefer zu graben, der Welt gegenüber wirklich interessiert zu bleiben – das ist die kreative Kultur, die ich vorantreiben möchte. Deshalb bin ich hier», so Wicki.

Das kreative Leitprinzip des neuen Netzwerks trägt den Namen «Hi x Ai» – Human Insight x Artificial Intelligence. Leo setzt dabei laut Mitteilung auf ein tiefes Verständnis davon, wie Marken im Leben von Menschen verankert werden können, kombiniert mit technologischen und datengetriebenen Möglichkeiten zur Skalierung. Ziel ist es, Kampagnen schneller, personalisierter und bei Bedarf in grösserem Massstab umzusetzen. Das Netzwerk bezeichnet diesen Ansatz nach eigenen Angaben als bereits gelebte Realität.

Die Publicis Groupe Schweiz ist mit über 350 Spezialistinnen und Spezialisten die grösste Kommunikationsgruppe der Schweiz und vereint unter ihrem Dach neben Leo weitere Marken wie Saatchi & Saatchi, Bagels of Berkeley, Digitas, MetaDesign, MSL, Publicis Luxe, Publicis Media, Zenith, Spark Foundry, Starcom, Performics und Publicis Sapient. Leo Constellation zählt 15'000 Mitarbeitende in 90 Märkten und wurde nach eigenen Angaben bereits für zehn «Agency of the Year»-Auszeichnungen nominiert sowie mit mehr als 500 Kreativpreisen prämiert. Weltweit beschäftigt die Publicis Groupe über 108'000 Mitarbeitende in mehr als 100 Ländern. (pd/cbe)