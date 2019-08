Im Auftrag von Valais/Wallis Promotion hat die Kreativagentur Contexta den kulinarischen Reichtum der Region Valais/Wallis mit einem Onlinevideo neu inszeniert. Darin interpretiert die Agentur in Zusammenarbeit mit der Walliser Sängerin Stefanie Heinzmann den Titelsong und das Intro von «Biene Maja» neu, wie es in einer Mitteliung heisst.

Aus dem «unbekannten Land» wird das wohlbekannte Wallis, im Bildstil liebevoll dem Original nachempfunden. Künstlerische Freiheit nahmen sich die Macher beim Liedtext in Dialekt, der zur Liebesbotschaft von Sängerin Heinzmann an ihre Heimat wird. Und statt einer Biene flattert in der fantaisievollen Walliser Version das Schwarznasenschäfchen Elma durch die Landschaft.

Ziel des Musikclips ist es, Kindheitserinnerungen zu wecken und aufzuzeigen, wo derart üppige Natur in der Schweiz zu finden ist, schreibt Contexta. Das Video wird ab Anfang August online und in den Sozialen Medien gestreut.

Verantwortlich bei Valais/Wallis Promotion: Damian Constantin (Direktor), Alessandro Marcolin (Marketingdirektor), Madeleine Savioz (Leiterin Kommunikation); verantwortliche Agentur: Contexta; Produktion: Stories; Regie/Animation: WalkingFrames; Text: Stefanie Heinzmann, Flavian Wyer, Dominic Zach; Musik: Karel Richard Svoboda; Media: Mediaschneider Bern AG. (pd/wid)