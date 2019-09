Serviceplan Suisse: Schlechtester Koch der Schweiz gesucht

Serviceplan Suisse und Vorwerk Schweiz machen sich mit einer Storytelling-Kampagne auf die Suche nach dem schlechtesten Koch der Schweiz. Die Botschaft dabei: Mit dem neuen Thermomix TM6 ist es einfach, gutes und gesundes Essen in kurzer Zeit zuzubereiten – auch für Leute ohne grosse Kochkünste.

Ziel der Kampagne ist es, den Thermomix in der Schweiz bekannt zu machen, das Fooderlebnis zu dramatisieren und möglichst viel Traffic auf der Landingpage zu generieren. Mit den Kommunikationsmitteln spreche man eine junge und aufgeschlossene Zielgruppe an, die sich bewusst ernähren will, ohne viel Zeit zu investieren, heisst es in der Mitteilung dazu. «Das Marktpotenzial schätzen wir gross ein und wir sind übberzeugt, dass wir mit dieser Kampagne den Marktanteil erhöhen und unsere Repräsentantinnen bei der Marktbearbeitung originell unterstützen können», wird René Rütimann, Leiter Marketing bei Vorwerk Schweiz, zitiert.







Herzstück der Kampagne ist die Suche nach dem schlechtesten Koch der Schweiz, welcher sich auf ein Koch-Event mit Starkoch und Küchenchef des «Igniv by Andreas Caminada» Silvio Germann und den neuen Thermomix TM6 freuen kann. Dort darf er fünf seiner Freunde bekochen und lernt, wie einfach sich gutes Essen mit dem Thermomix zubereiten lässt.

Die Kampagne ist in vier Phasen aufgeteilt und startete am 2. September mit dem Aufruf zur Wettbewerbsteilnahme auf der Landingpage schlechtesterkoch.thermomix.ch. Danach stellen sich die Teilnehmer zuerst einer Vorauswahl der Jury und später dem Public Voting auf der Website von Vorwerk Schweiz. Mit Best-of-Stories des Events endet die Kampagne Ende November. Die Kampagne wird über die Vorwerk Schweiz-eigenen Social-Media-Kanäle und Newsletter, über die Kanäle der Repräsentantinnen, Betty Bossi und «20 Minuten» in der Deutsch- und Westschweiz zielgruppengerecht bespielt und mit YouTube Bumper Ads und SEA unterstützt.

Verantwortlich bei Vorwerk Schweiz: Jorge Lasheras (Geschäftsführer Vertrieb & Marketing), René Rütimann (Leiter Marketing), Monika Hofstetter (Managerin Kommunikation); verantwortlich bei Serviceplan: Thomas Lüber (CD), Jasmine von Niederhäusern (Art Direction, Motion Design), Mareike Pässler (Text), Dominic Häuptli (Beratung), Marianne Weibel (PR), Pam Hügli (Gesamtverantwortung); Selise (Entwicklung Website) (pd/wid)