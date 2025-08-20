20.08.2025

Family

«Schlove» verbindet Schlaf und Liebe

Schlaf trifft Liebe: Angela Bruderer startet eine Kampagne, die Wohlbefinden und Freude ins Zentrum rückt. Mit dem Kunstwort «Schlove» erhält das Thema Schlaf dabei eine neue emotionale Dimension.
Publiziert am 20.08.2025

Die Agentur Family hat für das Handelsunternehmen Angela Bruderer ein neues Kommunikationskonzept entwickelt. Kern der Inszenierung ist der eigens kreierte Neologismus «Schlove», der auf textlicher Ebene die Verbindung von Schlaf und Liebe ausdrückt und in den Kampagnen-Headlines eingesetzt wird.

«Schlove steht für die Liebe zum Schlaf. Dieses Gefühl möchten wir an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben – mit Produkten, die nicht nur erholsame Nächte, sondern auch Geborgenheit und Freude am Schlaf schenken», wird Regina Ellmann, Head of Marketing & E-Commerce bei Angela Bruderer, in einer Mitteilung zitiert.

Die crossmediale Kampagne ist seit Montag in der gesamten Deutschschweiz präsent. Sie wird über TV, Radio, Out of Home, digitale Kanäle und soziale Medien ausgespielt. Ziel ist es, die Marke emotional aufzuladen und das vielfältige Sortiment des Unternehmens aufmerksamkeitsstark zu kommunizieren. (pd/cbe)

 

Credits

Verantwortlich bei Angela Bruderer: Regina Ellmann (Head of Marketing & E-Commerce), Ulrich Dreher (CEO), Angelina Sturm (Performance Marketing Managerin), Anife Bajrami (Communications & Brand Manager); verantwortlich bei Family: Tabea Mader, Alexandra Niggeler, Jan Walser, Tobias Peters, Severin Binkert, Marc Ambühl, Mareike Hofer (Media); Produktion: Polarwind; Fotografie: Fabian Weber; Musik: De Falcon.


