Family: «Schlove» verbindet Schlaf und Liebe

Publiziert am 20.08.2025

Die Agentur Family hat für das Handelsunternehmen Angela Bruderer ein neues Kommunikationskonzept entwickelt. Kern der Inszenierung ist der eigens kreierte Neologismus «Schlove», der auf textlicher Ebene die Verbindung von Schlaf und Liebe ausdrückt und in den Kampagnen-Headlines eingesetzt wird.

«Schlove steht für die Liebe zum Schlaf. Dieses Gefühl möchten wir an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben – mit Produkten, die nicht nur erholsame Nächte, sondern auch Geborgenheit und Freude am Schlaf schenken», wird Regina Ellmann, Head of Marketing & E-Commerce bei Angela Bruderer, in einer Mitteilung zitiert.

Die crossmediale Kampagne ist seit Montag in der gesamten Deutschschweiz präsent. Sie wird über TV, Radio, Out of Home, digitale Kanäle und soziale Medien ausgespielt. Ziel ist es, die Marke emotional aufzuladen und das vielfältige Sortiment des Unternehmens aufmerksamkeitsstark zu kommunizieren. (pd/cbe)