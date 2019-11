Agentur am Flughafen: Schöb wird mit Neukunden verkuppelt

Das Familienunternehmen Schöb ist ein Schweizer Anbieter von Holzbausystemen. Schöb baue aber nicht nur ganze Gebäude mit System, sondern habe auch eine hauseigene Schreinerei, in der «individuelle» Innenausbauten und Küchen gefertigt werden. Um die Leadgewinnung für die Schreinerei geht es in der aktuellen Kampagne, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

«Wie lautet dein Vorname auf Keltisch?» – «Mit wem wirst du demnächst verreisen?» – «Welchem Promi siehst du ähnlich?» Ob Frauenzeitschrift, Klatschheft oder Internet: Tests dieser Art erfreuen sich grosser Beliebtheit und die Resultate werden meist auch fleissig mit der Followerschaft geteilt. Dieses verbreitete Verhalten machte sich die Schreinerei von Schöb zu Nutzen.

Zusammen mit der Agentur am Flughafen wurde «Timber», ein Leadgenerierungsspiel zum Swipen, Matchen und Gewinnen entwickelt, bei dem die Teilnehmenden herausfinden können, ob sie eher mit einer Küche oder mit einem Badezimmer von Schöb «matchen». Der Mechanismus ist einschlägig bekannt. Die webbasierte Miniplattform wurde digital und analog beworben. Mit einer dreidimensionalen Miniküche, die in die Milchkästchen von 16’000 Liechtensteinern Haushalten verteilt bzw. aufgestellt wurde, skurrilen Native-Advertising-Storys in der Regionalpresse sowie auf Facebook wurde dazu aufgefordert, auf timbertest.ch mitzumachen und mit etwas Glück eine namhafte Kaffeemaschine zu gewinnen.

Verantwortlich bei Schöb: Christine Egger (Geschäftsleitung, Leiterin Finanzen und Marketing); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Ketil Eggum (Art Direction), Miriam Egli (Beratung/Text), Julia Lüchinger (Koordination/Media); Digicube (Programmierung). (pd/lol)