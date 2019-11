Mit Hilfe einer «kernigen» Plakatkampagne lancierte die Adliswiler Agentur Voima ab Anfang November die «bequemsten» Unterhosen der Welt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne richtet sich dabei nicht nur an den Mann, sondern ebenso an die Frau; schliesslich kaufen laut Mitteilung 60 Prozent aller Damen die Unterwäsche für ihren Göttergatten, Verlobten, Freund, Bruder, Lover oder für den Milchmann.





An «hunderten» von klassischen Plakatstellen und auf DOOH-Screens – unterstützt durch Facebook und Instagram – gebe sich John Kiss zum Start betont männlich, setze gleichzeitig aber immer auch auf ein Augenzwinkern. So wird die neue Marke zum Launch mit Headlines wie «Not For Pussies» oder «Got Balls?» als «men’s brand» positioniert. Gleichzeitig kommunizieren rund zwei Dutzend Lines wie «Rest In Peace» oder «Black Is The New Green» diverse Produktvorteile wie zum Beispiel die Bequemlichkeit respektive den nachhaltigen Produktionsansatz der «John Kiss»-Textilien.





Verantwortlich bei John Kiss: Tamás Kiss und John Leuppi; verantwortlich bei Voima: Rolf Jeger (Gesamtverantwortung), Gide Kuhn (Beratung), Gian Maurizio und Denis Schwarz (Logo Design & Art Direction), Jessica Pugh (Grafik), Jonathan Heyer (Fotografie) und Vendbird (Webshop). (pd/lol)