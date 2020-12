Film- und Fotoproduktion: Schweiz Tourismus schreibt Budgets aus

von Edith Hollenstein

Schweiz Tourismus (ST) will die im Sommer zusammen mit der Agentur Wirz lancierte Werbeklammer «Ich brauch Schweiz» (persoenlich.com berichtete) ausbauen. Die Plattform habe sich in der Sommer-, Herbst- und der aktuellen Winterkampagne international bewährt, schreibt ST in einer Mitteilung, und nun gelte es, die Destinationsmarke Schweiz kreativ weiterzuentwickeln sowie «starke Marketingmassnahmen zu kreieren und umzusetzen».

Dabei will ST die kreative Unterstützung von mehreren Agenturen und Profis aus der Kreativbranche nutzen. In der Mitteilung heisst es: «Die kumulierte Auftragssumme dieser Arbeiten, die quasi parallel anfallen, übersteigt den Schwellenwert für die Ausschreibungspflicht gemäss der Vereinbarung für das öffentliche Beschaffungswesen. ST als öffentlich-rechtliche Körperschaft des Bundes untersteht dem öffentlichen Beschaffungsrecht und ist darum verpflichtet, diese Aufträge in den Bereichen Markenführung, Kreation sowie Film- und Fotoproduktion öffentlich auszuschreiben».

Gesamtbudget beträgt 2.7 Millionen



Laut ST handelt es sich um sechs Lose mit einem Gesamtbudget von 2.7 Millionen Franken, die noch vor Weihnachten öffentlich ausgeschrieben werden. Damit sollen sowohl grosse als auch kleine Anbieter angesprochen werden. Die Ausschreibung wird auf der Beschaffungsplattform des Bundes, simap.ch, publiziert und ist allen Anbietern zugänglich.

«Von Anfang an volle Transparenz»

Was heisst das für die Zusammenarbeit mit Wirz, die den neuen Markenkern und die Basiskampagne «Ich brauch Schweiz» definiert hat? Diese Zusammenarbeit war ein «intensiver und sehr positiver Prozess», so Markus Berger, Kommunikationschef von ST, auf Anfrage. Doch Wirz sei weder Leadagentur, noch habe sie einen fortdauernden Auftrag. «Als bundesnahe öffentlich-rechtliche Organisation müssen wir Aufträge ausschreiben, was jetzt aufgrund der Auftragssumme für die kommenden Kampagnen notwendig ist», so Berger. ST wähle diesen Weg, «um ganz von Anfang an volle Transparenz zu signalisieren und einen einwandfreien Vergabeprozess mit fairen, offenen Bedingungen für alle möglichen Anbieter zu gewährleisten.»

Das Rennen ist also für alle offen. Berger sagt: «Es würde es uns freuen, wenn Wirz sich für die weitere Zusammenarbeit bewerben würde, aber wir freuen uns auch darauf, allenfalls weitere attraktive Partner kennenzulernen und zu prüfen.»