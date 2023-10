Bold: Schweiz Tourismus wirbt mit Marco Odermatt

Um besonders einer jungen Generation den Schweizer Winter näherzubringen, engagiert Schweiz Tourismus ST mit Marco Odermatt den dafür wohl perfekten Kampagnenbotschafter. Das schreibt ST in einer Mitteilung.

In Videoclips, die ST zusammen mit der Agentur Bold konzipiert und produziert hat, zeigt der Nidwaldner Skirennfahrer, wie man den Winter in der Schweiz am besten geniesst. Mit attraktiven Angeboten werden die Gäste dazu eingeladen, ihre Winterferien nachhaltig mit dem Zug und den öffentlichen Verkehrsmitteln zu verbringen.

Gäste werden Winterferien-Profis

Teil der neuen Kampagne sind zudem «How to»-Tutorials zu Winteraktivitäten in der Schweiz. Diese Videoclips bieten neben Tipps für eine nachhaltige Anreise mit dem Zug, Pistenspass, Après-Ski oder Erholung vor allem auch ganz viel Inspiration und machen aus allen Gästen Winterferien-Profis.

Bereits die zweite Wintersaison in Folge vermarktet Schweiz Tourismus zudem das Produkt «Ride & Slide», das im Winter 2022/2023 eingeführt wurde. Dank dem nun weiterentwickelten Angebot profitieren europäische Gäste, die ihre Zugtickets in die Schweiz über Railtour kaufen, von Vergünstigungen in zwölf Schweizer Skigebieten. Dazu gehören Rabatte auf Skipässe und Angebote der Schweizer Skischulen, die Miete von Skimaterial oder Vergünstigungen bei den Schweizer Jugendherbergen.

Angebote für den Heimmarkt

Aber auch für die Schweizer Winterfans steht die nachhaltige Anreise im Zentrum. Schweiz Tourismus präsentiert auf MySwitzerland.com die Angebote «Snow’n’Rail» des SBB-Freizeitportals RailAway, welche die vergünstigte Reise ins Skigebiet sowie Ermässigungen auf den Skipass beinhalten. Diese Angebote sind speziell für den Heimmarkt Schweiz und für über 20 Wintersportdestinationen erhältlich und ab 13. November 2023 einfach online buchbar.

Die Kampagne ist ab heute auf den sozialen Medien Youtube, TikTok und Instagram zu sehen. Für die Distribution wird Schweiz Tourmus von der Agentur Sir Mary unterstützt. In den Nachbarländern Deutschland, Frankreich, Italien sowie den Benelux-Staaten wird das Thema «How to Winter» darüber hinaus jeweils von zahlreichen weiteren Marketingmassnahmen begleitet.

ST lädt Influencer in die Schweiz ein

Flankierend zu den How-to-Clips werden Content Creators in die Schweiz eingeladen, um den Schweizer Winter mit authentischen Storytelling-Videos zu bewerben. Diese Influencer reisen mit dem Zug in die Schweiz und integrieren das Produkt «Ride & Slide» in ihre Geschichten, schreibt Schweiz Tourismus.

Verantwortlich bei Schweiz Tourismus: André Hefti (CMO), Martin Pally (Head of Campaigns), Dominic Stöcklin (Head of Media), Alexandra Schedler (Campaign Manager), Natalie Schönbächler (Marketing Distribution Manager), Anina Sonderegger (Project Manager Product Development), Felix Pal, Hans Estermann (Content Manager), Anja Liebe (Social Media Content Manager), Véronique Kanel (Mediensprecherin / stv. Leiterin Unternehmenskommunikation), André Aschwanden (Mediensprecher / Projektleiter Unternehmenskommunikation), Nina Vanoli (Accommodation Marketing Manager), Jan Karlen, Susanne Berther (Media Designer), Giulia Rossi, Mona Zäch, Anja Müller (Trainee); Inhouse Production: Nicola Fürer, Kim Corpataux, Matyas Fabian (Multimedia Producer), Pascal Bloch (Fachleiter Multimedia Production), André Meier (Project Manager Photo); verantwortliche Agentur: Bold AG; verantwortlich bei SirMaRY (Medienplanung): Katharina Günther (Head of Media Planning), Sira Wengi (Digital Planner & Consultant). (pd/nil)