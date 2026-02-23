Ruf Lanz: Schweizer Agentur an der Weltspitze

Publiziert am 23.02.2026

«Lürzer’s Archive» wurde 1984 von Werbelegende Walter Lürzer gegründet und präsentiert seither die herausragenden Kampagnen des weltweiten Werbeschaffens. Das sorgfältig kuratierte Magazin wird in 68 Ländern inkl. China vertrieben und geniesst internationales Renommee.

In der soeben erschienenen Ausgabe Nr. 231 ist das globale Kreativranking publiziert. Ruf Lanz ist als einzige Schweizer Agentur vorne mit dabei: auf Rang 3. Umgeben von den Top-Adressen aus London, Athen, Madrid, São Paulo und New York.

Auf luerzersarchive.com sind zudem die Rankings abrufbar, die den Output der letzten drei Jahre, der letzten fünf Jahre und der letzten zehn Jahre beurteilen. In allen Zeitperioden ist die inhabergeführte Zürcher Kreativboutique unter den Top 5 der Welt platziert.

Zudem führt Mitgründer Markus Ruf das globale Ranking der Creative Directors und jenes der Copywriter an.

Ruf nennt u. a. die klare Fokussierung von Ruf Lanz als Grund für den internationalen Erfolg: «Danielle und ich wollten nie alles machen, und schon gar nicht um jeden Preis. Unsere Devise war immer: Klasse statt Masse. Das zahlt sich in guten Arbeiten und überdurchschnittlicher Kundentreue aus.»

persoenlich.com präsentiert einige Arbeiten von Ruf Lanz, die es in die internationale Bestenliste geschafft haben. Vom neuen Hiltl-Film «Let animals grow old» über die Kampagne «Der neue It-Bag» für Getränkekarton-Recycling Schweiz bis zur persönlich-Jubiläumskampagne «Markenikonen mit Lesebrille».