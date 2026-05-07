Cannes Lions 26: Schweizer Delegation ist komplett

Publiziert am 07.05.2026

Die Teilnahme der Nachwuchsteams wird durch den Schweizer Festivalrepräsentanten Weischer.Cinema Schweiz in Zusammenarbeit mit dem ADC ermöglicht. Die Teams qualifizierten sich über die ADC Young Creatives Awards und treten in den Kategorien Digital, Film, Media, Print und PR an. Letztere Kategorie wurde neu in den ADC Young Creatives Award integriert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die zehn Teilnehmenden im Überblick: In der Kategorie Digital treten Michael Winnicki (Serviceplan Suisse) und Noam Josué Dal Bosco (Family) an, im Film Josephine Jeanguenin (Wirz Group) und Patricia Schneider (Thjnk). Das Media-Team bilden Šejla Husić und Nadina Tharuman (beide Sir Mary Media), Print vertreten Ioana Marinescu und Lea Scherz (beide Thjnk). In der Kategorie PR gehen Corinne Bischof und Elhan Abduli (beide Thjnk) an den Start.

In der Shortlist-Jury vertreten zwei Schweizer:innen ihr Land: David Fischer von Scholz & Friends in der Kategorie Design sowie Silvia Lenberger von Nestlé in der Kategorie PR. Eine Vertretung in der Awarding Jury vor Ort ist 2026 nicht vorgesehen.

Bei den Einreichungen verzeichnet die Schweiz ein deutliches Wachstum: 168 Arbeiten wurden eingereicht, gegenüber 141 im Vorjahr – ein Anstieg von rund 19 Prozent.

Weischer.Cinema Schweiz organisiert zur Festivalhalbzeit am 24. Juni das traditionelle Swiss BBQ am O'Key Beach in Cannes.