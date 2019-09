Der Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz (LSA) durchlebt derzeit einen Wandel, der auch vor einem seiner wichtigsten Aushängeschilder, dem Effie Award, nicht Halt macht. So wie immer mehr Agenturen der verschiedensten Gattungen dem Verband beitreten, richtet sich nun auch der Wettbewerb um die effektivsten Kommunikationsmassnahmen der vergangenen 24 Monate so aus, dass er das gesamte Angebotsportfolio moderner Kommunikationsagenturen vollumfänglich abbildet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Effie Awards Switzerland rücken näher an das Konzept des US-Lizenzgebers heran mit dem Ziel, dass die Schweizer Effie-Cases besser mit internationalen Erfolgskampagnen vergleichbar werden. Andererseits wird der Effie dadurch breiter abgestützt und zahlt damit auf die veränderten Anforderungen an die Kommunikation im digitalen Zeitalter ein.

Kategorien

In diesem Jahr gibt es zwei Kategorie-Arten: Die Arbeiten können zum einen in die bekannten Ziel-Kategorien wie Produkteinführungen (New New) oder Aktivierungsmassnahmen eingereicht werden. Neu ist ab sofort, dass man sich auch um Effies in Disziplinen wie Design, UX oder Media Innovation bewerben kann. Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist natürlich auch hier der Nachweis, dass die Kommunikation massgeblich zur Erreichung der vom Kunden vorgegebenen Ziele beigetragen hat.

Einreichung

In Anlehnung an den amerikanischen Effie wird die Einsendung künftig etwas umfangreicher: Zu den bisherigen Einsendeabschnitten «Herausforderung, Kontext & Ziele», «Insights & Strategie» und «Ergebnisse» kommt in Zukunft noch der Abschnitt «Die Idee zum Leben erwecken». Dabei handelt es sich letztlich um die Kreation. Der Bereich «Ergebnisse» fliesst zu 30 Prozent in die Gesamtbewertung ein, die anderen Punkte zu je 23,3 Prozent.

Jurierung

Der Jurierungsprozess bei den Effie Awards Switzerland 2020 erfolgt in zwei Runden. In Runde 1 werden die Finalisten bestimmt, in Runde 2 die Bronze-, Silber- und Goldgewinner. Jedoch mit unterschiedlichen Jurys: Eine Jury für Runde 1 und eine Jury für Runde 2.

Beide Jurys bestehen aus Marketingexperten aus Agenturen, Unternehmen, Marktforschung und Wissenschaft.

Effie-Kongress und «Grand Effie»

2020 findet erstmals im Vorfeld der Award-Verleihung ein Effie-Kongress statt: Ein Tag ganz im Zeichen effektiver Markenkommunikation. Entscheider aus Unternehmen, Agentur- und Medienvertreter erleben im Rahmen des Effie Kongresses und der Gala, welche Kampagnen im vergangenen Jahr ihre Ziele am besten erreicht haben.

Am Effie-Kongress werden alle Gold-Cases vorgestellt. Eine Grand Jury entscheidet vor Ort, welcher Case einen «Grand Effie» gewinnt. Die Bekanntgabe erfolgt exklusiv an der Gala.

Der Kongress ist auch für den Nachwuchs eine gute Gelegenheit, mehr über effektive Marketing-Kommunikation zu erfahren.

Die Eckdaten für die Effie Awards Switzerland 2020: Call for entry: Oktober 2019; Entry-Deadline: 12. Dezember 2019; Kongress und Award-Verleihung: 5. Mai 2020. Das Formular für die Case-Beschreibung steht ab sofort zum Download bereit.

Der Effie Award

Von der American Marketing Association gegründet, wird der Effie aktuell in über 40 Ländern vergeben. Er ist der einzige Award, der die Wirksamkeit von Marketing-Kommunikation auszeichnet.

In der Schweiz finden die Effie Awards Switzerland seit 1985 statt. Weil auch die Effektivität und Effizienz einer Kampagne bewertet werden, unterscheidet er sich klar von anderen Werbe-Awards, die meist nur die Kreativität auszeichnen. Die «Effizienz» misst den Kosten-Nutzen-Faktor, die «Effektivität» den Erfolg einer Kampagne in Relation zu den definierten Zielen. (pd/cbe)