Halder Record: Schweizer Weltstars treffen sich zum Kaffee

Kaffee-Vollautomaten von Jura würden seit Beginn erfolgreich auf frisch gemahlene Bohnen setzen. Der Leitsatz «Frisch gemahlen, nicht gekapselt» bildet auch dieses Jahr die Kommunikationsklammer für die crossmediale Werbekampagne, wie es in einer Mitteilung heisst. «Abfall ist out, Frische ist in», heisst es bei Jura. Das Rezept gehe auf: Jura konnte 2018 bislang das erfolgreichste Jahr in der Firmengeschichte verzeichnen.

Die Kreativagentur Halder Record wurde anfangs 2019 mit dem prestigeträchtigen Werbeetat der Jura Elektroapparate AG betraut. Sie erhielt die Aufgabe, den Leitsatz «Kaffeespezialitäten – frisch gemahlen, nicht gekapselt» in einen relevanten Kontext zu Roger Federer zu setzen, zugeschnitten auf das digitale Zeitalter.

Entstanden sind charmante, persönliche Geschichten aus Roger Federers Alltag: Als Weltstar ist Roger Federer mittlerweile überall auf der Welt zu Hause. Worauf er aber nirgendwo verzichtet, ist sein Kaffeevollautomat von Jura. Nur fehlt es halt manchmal an frisch gerösteten Kaffeebohnen … Dank seinem guten Verhältnis zu Nachbarn und Freunden ist dieses Problem aber schnell gelöst. «In sympathischen Kurzepisoden erleben wir, wie Roger sie, bekannt bescheiden, um Kaffeebohnen bittet. Seine Nachbarn in Shanghai, New York oder in den Schweizer Bergen freuen sich über Rogers spontanen Besuch. Als Kenner guten Kaffees helfen sie Roger Federer gerne aus», beschreibt die Agentur die Spots.

Für die Filme hätte der in Amerika arbeitende Schweizer Starregisseur und Fotograf Marco Grob gewonnen werden. Kamera führte der Weltstar Eigil Bryd, ausgezeichnet mit dem Grammy für die Netflix-Serie «House of Cards», heisst es weiter.

Die Kampagne feierte am Samstag im Beisein von Roger Federer und der Jura-Belegschaft ihre Weltpremiere (persoenlich.com berichtete). Online und im TV sei sie erfolgreich im Rahmen der Swiss Indoors gestartet und werde in der Vorweihnachtszeit schliesslich weltweit zum Einsatz kommen. Sämtliche Dialoge werden dabei in Originalsprache geführt und im globalen Einsatz länderspezifisch untertitelt, schreibt Halder Record.

Weitere Episoden rund um die Welt von Roger Federer und Jura sind geplant.

Verantwortlich bei Jura Elektroapparate: Emanuel Probst (Gesamtverantwortung), Meinrad Kofmel (Head of Communications & PR); bei Halder Record: Ralph Halder (Creative Director), Tom Zürcher (Text), Cem van der Schaar (Head of TV); bei Pumpkin Film: Sonja Brand, Claudia Brand, Stephanie Brand (Produktion); Marco Grob (Regie), Eigil Bryd (DoP), Hastings AG (Musik/Ton). (pd/cbe)