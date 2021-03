Dieses Jahr hat man sich im Pitch für einen neuen, aufmerksamkeitsstarken Kampagnen-Look entschieden, der sich von den typischen NGO-Kampagnen abhebt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dieser soll wieder für mehrere Jahre bestehen bleiben. Der Look wirke frisch und positiv und falle mit grossflächigen, starken und ästhetischen Farbkombinationen auf. So werde eine Dramaturgie geschaffen, in der die ernsten und oft schwierigen Themen umso mehr auffallen würden.







Das Thema der Ökumenischen Kampagne 2021 lautet «Klimagerechtigkeit - jetzt!». Das Kampagnenplakat nimmt das Thema Klimagerechtigkeit auf und führt die Konsumierenden von einer abstrakten Frage, zu einer ganz persönlichen, emotionalen Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Grill-Szene wurde als Symbol für den Überkonsum ausgewählt, da der Zusammenhang zwischen übermässigem Fleischkonsum und dem Klimawandel unbestritten ist. Mit dem Plakat wird die Schattenseite unseres Konsums auf überraschende und aufrüttelnde Art visualisiert.

Das Motiv wird schweizweit als Plakat, DOOH und Inserate eingesetzt.







Verantwortlich bei der Ökumenischen Kampagne: Elke Fassbender (Leiterin Fundraising und Marketing Brot für alle), Matthias Dörnenburg (Leiter Kommunikation Fastenopfer) Mischa von Arb (Kampagnenkoordinator Brot für alle/Fastenopfer); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Director), Patrick Fawer (Art Director), Marcel Maegerle, Rainer Neusius (Beratung); Fotografie und Bildbearbeitung: Sandra Gadient Fotografie, Lily Metzker, Wombat Studio; Mediaplanung: Spinas Civil Voices, Tullio Tomasini, Armanda Gadient. (pd/lol)