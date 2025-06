ADC Awards 2025: Sechs Gold- und 22 Silber-Würfel vergeben

Publiziert am 13.06.2025

Die Schweizer Kreativbranche hat ihre Jahreshöhepunkte gefeiert: Zum 49. Mal tagte die 30-köpfige ADC-Jury und bewertete an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die eingereichten Arbeiten. Das Gremium vergab Gold- und Silber-Würfel sowie weitere Sonderauszeichnungen. Der Fachjury gehörte dieses Jahr 20-Minuten-CEO Bernhard Brechbühl als Gastjuror an.

Erstmals seit zwei Jahren konnte sich die Jury jedoch nicht auf einen Grand Prix-Gewinner einigen. Jury-Chairman Thomas Wildberger erklärte dazu: «Die Magie aller sechs Gold-Auszeichnungen machte einen Grand Prix unwahrscheinlich, denn da alle gleichermassen hoch eingestuft wurden, war es schlicht und ergreifend unmöglich, sich auf einen Sieger zu einigen.» Die Entscheidung für einen Grand Prix müsse einstimmig gefällt werden.

Insgesamt 289 Arbeiten wurden von 50 verschiedenen Einsendern eingereicht – weniger als im Vorjahr. Das habe zunächst den Verdacht nahegelegt, dass es sich um keinen allzu erträglichen Jahrgang handle, teilte der ADC Switzerland am Freitag mit. «Mitnichten. Das Niveau war überdurchschnittlich hoch», heisst es in der Medienmitteilung.

Laut ADC zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass die digitalen Kategorien weiterhin gut in Zahl und Inhalt gefüllt sind. Zusätzlich befeuert worden sei die Tendenz durch die neu geschaffene Kategorie «Social & Creators», die diverse neue Unterkategorien wie Real-Time Response oder Influencer Marketing mit sich gebracht habe.

Gleichzeitig würden die traditionellen Kategorien wie Anzeigen oder Plakate «in den Herbst ihrer Karriere einschwenken», wie der ADC einräumt.

Sechs Goldwürfel vergeben

Die Gold-Würfel gingen an folgende Projekte:

In der Kategorie «Fotografie – Mode, Beauty, People, Porträt» wurde «Zermatt Unplugged 2025» von Studio Geissbühler für Zermatt Unplugged ausgezeichnet.

Den Preis in der Kategorie «Digital – Interactive Promotions» erhielt «Steal Marina's Artwork» von Sir Mary für das Kunsthaus Zürich.



«Chocolat ohne Trallala» für die Migros Supermarkt AG von Thjnk Zürich (Produktion: Pumpkin Film) gewann in der Kategorie «Film Langformate».



In der Kategorie «Social und Creators – Real-Time Response» siegte «Nemo broke the trophy» von Jung von Matt Limmat für die Mobiliar.



Einen doppelten Erfolg verzeichnete «La Beauté du Sport» für Ochsner Sport von Thjnk Zürich (Produktion: Czar Film), das sowohl in der Kategorie «Film Craft» als auch in der Kategorie «Art Direction» mit Gold ausgezeichnet wurde.



Stolze 22 Arbeiten erhalten Silber

Die Silber-Würfel gingen an:

In der Kategorie Digital – Technological Craft an «Accessibility Cybathlon ETH Zürich» für Cybathlon ETH Zürich von Farner | Team Farner .

. In der Kategorie Digital – Creative Data an «Geberit Toilettenpause» für Geberit International von Ingo Zürich .

. In der Kategorie Film Langformate an «La Beauté du Sport» für Ochsner Sport von Thjnk Zürich (Produktion: Czar Film).

(Produktion: Czar Film). In der Kategorie Film – Online-Film an «Psychische Gewalt» für Kinderschutz Schweiz von Neu Creative Agency (Produktion: Rosas & Co Film).

(Produktion: Rosas & Co Film). In der Kategorie Film – Online-Film an «Galaxus Deutschland – Wer bin ich?» für Digitec Galaxus von Digitec Galaxus .

. In der Kategorie Film Langformate an «Moneymaker» für Migros Supermarkt AG von Thjnk Zürich (Produktion: Feit Film).

(Produktion: Feit Film). In der Kategorie Film Craft an «Chocolat ohne Trallala.» für Migros Supermarkt AG von Thjnk Zürich .

. In der Kategorie Design – Editorial und Buchgestaltung an «YES Magazin» für Studio Thom Pfister von Studio Thom Pfister .

. In der Kategorie Plakate – Print an «Galaxus – Babel-Kampagne» für Digitec Galaxus von Digitec Galaxus .

. In der Kategorie Plakate – Print an «Werbung aufräumen» von Neu Creative Agency für Rotho .

. In der Kategorie PR an «Nemo broke the trophy» für Die Mobiliar von Jung von Matt Limmat .

. In der Kategorie Creative Effectiveness an «Nuggets of Love» für McDonald's Schweiz von TBWA\Switzerland.



Doppel-Silber gewannen:

In der Kategorie Digital – Online Massnahme und in der Kategorie Creative Media an «WOZ – The News in the News» für WOZ Die Wochenzeitung von Freundliche Grüsse .

. In der Kategorie PR – Kampagnen und in der Kategorie Good an «Freundschaftsarmbänder» für Pro Juventute von Farner | Team Farner .

. In der Kategorie Film Langformate und in der Kategorie Film Craft an «100 Jahre Jubiläum» für Migros Supermarkt AG von Wirz Group (Produktion: Zauberberg Productions / Feit Film).

(Produktion: Zauberberg Productions / Feit Film). In der Kategorie Film – Online-Film und in der Kategorie Audio Craft an «Falling for Autumn» für Schweiz Tourismus von Wirz Group (Produktion: Mcqueen Films).

(Produktion: Mcqueen Films). In der Kategorie Design – Product- & Package Design und in der Kategorie PR – Einzelarbeiten an «Migros Recycling Taschen» für Migros Supermarkt AG von Wirz Group.



Die weiteren Preise

Zum dritten Mal wurde der ADCESG-Award verliehen, der laut ADC «nicht nur eine Auszeichnung für bessere Werbung ist, sondern für einen Beitrag zu einer besseren Welt». Als Partner konnte Exelixis Capital gewonnen werden, deren Mitgründer Michael Dieckell als Experte die Jury bei der Bewertung unterstützte. Der Award ging an «Accessibility Cybathlon ETH Zürich» von Team Farner.



Den «Student of the Year»-Titel erhielt Jessica Baumgartner von der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) für «Spitfire – Raging Together», eine Kurzdoku, die Frauen in der Metalcore- und Hardcore-Szene porträtiert.



Der Evergreen-Preis für Arbeiten, die «die Menschen über Jahre hinweg mit Werbung auf einem hohen Niveau unterhalten» und mehrmals vom ADC ausgezeichnet wurden, ging an «Die Schweiz ist unser Sportplatz» für Ochsner Sport von Thjnk Zürich.



Der diesjährige Würfel wurde von Le Bois beziehungsweise der Gründerin und Designerin Bianca Gerber gestaltet, die mit ihren Entwürfen für Regionalität, Nachhaltigkeit, ökologische Produktion und zeitlose Ästhetik steht, wie es weiter heisst.

Die Preisverleihung fand am Freitagabend unter der Moderation von Christa Rigozzi statt. Den Abschluss bildeten ein Dinner und anschliessende Party im Restaurant Dupont in der Zürcher Innenstadt. Das Motto «Orchestra of Wizards» stand über dem Creative Day, der die Jurierung abrundete (persoenlich.com berichtete).

«Die Creative Days 2025 waren ein kraftvolles Zeichen für die kreative Exzellenz in der Schweiz – mutig, relevant und inspirierend», wird ADC-Geschäftsführerin Hanna Jackl zitiert. ADC-Präsident Thomas Wildberger ergänzt: «Für gute Werbung gibt es keine Zauberformel. Aber ein echter Wizard weiss, wie's geht und versucht zumindest, jede noch so generische Briefing in einen ADC-Würfel zu verwandeln. Es hat sich gezeigt, dass trotz dem viel zitierten Druck auf die Branche die Kreativität nicht verhindert werden kann. Wo der Glaube ist, dass tolle Ideen den Unterschied machen, findet Kreativität immer ihren Weg zu Ergebnissen, die Menschen berühren.» (Lesen Sie auch das Interview mit Thomas Wildberger).

Den Medaillenspiegel der ADC Awards 2025 finden Sie hier. (pd/cbe)