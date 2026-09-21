Publiziert am 21.09.2026

Die Kampagne «Wie geht's dir?» von Pro Mente Sana geht in die nächste Runde. Die sechs Impulse zur Stärkung der psychischen Gesundheit, die im ersten Jahr bekannt gemacht wurden, bilden nun die Hauptbotschaft. Ihre Integration in den Alltag steht im Fokus, heisst es in einer Mitteilung. Zu den Impulsen gehören etwa Freundschaften pflegen, Neues ausprobieren oder das Gespräch suchen.

Die Neu Creative Agency, die bereits den ersten Auftritt entwickelt hat, führt die Kampagne weiter. Zuvor vermittelten humorvolle Headlines die Impulse, nun steht der jeweilige Impuls selbst im Zentrum. Die Bilder übersetzen ihn visuell: Ein herzförmiger Spiegel steht für «Schätze dich selbst», zwei durch ihre Henkel verbundene Tassen für «Pflege Freundschaften». Eine Hantel aus Äpfeln verbindet Ernährung und Bewegung beim Impuls «Achte auf deinen Lebensstil».

Ergänzt werden die Sujets durch Umsetzungen, die im jeweiligen Moment ansetzen. Im Fitnessstudio läuft ein DOOH-Spot mit dem Text «Proteine, Pushen, Psyche stärken», der daran erinnern soll, neben dem Körper auch die psychische Gesundheit zu trainieren. Eine Pause-Ad soll die Werbepause zu einer Auszeit vom Bildschirm machen: Statt weiterzuschauen, sollen die Zuschauenden jemandem schreiben, den sie mögen.

Die Kampagne umfasst Out-of-Home-Werbung (OOH), Digital OOH, Pause-Ads, Social-Media-Ads und Spezialumsetzungen. Alle verweisen auf die Website wie-gehts-dir.ch, wo die Impulse vertieft und durch praktische Anregungen ergänzt werden. (pd/spo)