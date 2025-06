Omega: Sechs Stars werben für Luxusuhren

Publiziert am 19.06.2025

Omega hat eine neue Uhrenkollektion mit dem Namen Aqua Terra in der Grösse 30mm vorgestellt. Die Kampagne «my little secret» bewirbt die erste Kollektion dieser Grösse und umfasst zwölf verschiedene Modelle, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kollektion bietet Zifferblätter in verschiedenen Ausführungen und verwendet Materialien wie 18K Moonshine-Gold, 18K Sedna-Gold, Edelstahl sowie Bicolor-Varianten. Für die neue Grösse entwickelte Omega zwei neue Uhrwerke: das Master Chronometer Kaliber 8750 für Edelstahl- und Bicolor-Modelle sowie das Kaliber 8751 für Gold-Ausführungen.

Kampagne mit sechs Botschafterinnen

Für die Werbekampagne gewann Omega sechs Frauen aus verschiedenen Bereichen: Model und Unternehmerin Ashley Graham, K-Pop-Künstlerin Danielle Marsh, Grammy-Gewinnerin Tems, BAFTA-Preisträgerin Marisa Abela, Oscar-Gewinnerin Ariana DeBose sowie Nachwuchsmodel Sunday Rose Kidman Urban.

Die Kampagne zeigt jede der Botschafterinnen mit ihrer bevorzugten Uhr aus der Kollektion. Ein Werbefilm stellt die Uhr als «kostbares Geheimnis» dar, das zwischen den Protagonistinnen weitergereicht wird.

Omega positioniert die neue Kollektion als Antwort auf die Nachfrage nach Uhren, die sich in den Alltag integrieren lassen. Das Unternehmen gehört zur Swatch Group. (pd/awe)