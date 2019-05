Wirz: Sechs weitere Aktionäre an Bord

Wirz, die grösste unabhängige und inhabergeführte Agenturgruppe der Schweiz, erweitert den Partnerkreis der Wirz Partner Holding um sechs Aktionäre, wie sie in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen schreibt.





Caspar Heuss, studierter Jurist, ist schon seit fünf Jahren als Kreativer bei Wirz Communications für Kunden wie SBB, Swica oder Swisscom tätig – seit Januar 2019 fungiert er ausserdem als Executive Creative Director und Mitglied des Managements.

Adrian Huwyler leitet seit vier Jahren als Head of Digital Marketing das XLAB-Digitalteam bei Wirz Communications und ist seit dieser Zeit für Digitalkampagnen, -projekte und -umsetzungen wie MigrosMania VR, Kühne+Nagel oder Valuu mitverantwortlich.

Simone Jehle betreut seit 2016 als Client Service Director Kunden wie melectronics, Postfinance oder die Dachkommunikation der SBB. Vor ihrem Engagement bei Wirz war sie bei Advico Young & Rubicam sowie Jung von Matt/Limmat in verschiedenen Funktionen in der Beratung tätig.

Marcel Morach, Lead Designer bei Wirz Brand Relations, ist seit 2011 an Bord – die ersten Jahre als Leiter der Kreation bei Wirz Corporate. Zu seinen Kunden gehören aktuell unter anderen TCS, ÖKK oder das Bundesamt für Energie BFE.

Erasmo Palomba, Head of Agency Producing, fand vor 12 Jahren den Weg zum Art Buying und setzte in dieser Zeit unzählige Film- und Fotoprojekte für Jung von Matt/Limmat, Leo Burnett und nun, seit bald 3 Jahren, für Wirz um. Der Kommunikationsbranche hat er sich allerdings schon viel früher, bereits 1994, verschrieben.

Yves Seiler, Director Business Development von Wirz Activation, ist seit drei Jahren an der Uetlibergstrasse, und hat sich in dieser Zeit unter anderem in der Betreuung des strategischen Grosskunden TCS und weiterer Kunden verdient gemacht.





Neu sind 24 leitende Angestellte zugleich Mitaktionäre – das ist laut Wirz «unter Grossagenturen ein Unikum». (pd/eh)