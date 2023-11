Do it + Garden hat sich vom Baumarkt zum ersten Fachmarkt für selbstgemachte Lebensfreude gewandelt. Das spiegelt sich auch im Sortiment wider: Neu eingeführt werden unter anderem die Sortimente Kochen und Backen – eine laut Mitteilung «perfekte Erweiterung zum Selbermachen in der Weihnachtszeit».

Gerade in der Weihnachtszeit könne man sich ins Selbermachen verlieben: Backen, Dekorieren oder Basteln würden zur Lieblingsbeschäftigung, der man sich mit Hingabe widme. «So viel Hingabe, dass die selbstgemachten Dinge zum Leben erwachen, Teil der Familie werden und die Hingabe freudig erwidern. Etwa mit einer liebevollen Umarmung, die zeigt: Die schönsten Weihnachten sind selbst gemacht», heisst es weiter.

Das ist die Leitidee der Kampagne, die in TV, Online Videos, Onlinebanner, Social Media, Radio, Inserat Eigenpresse und am POP orchestriert wird.

Team Connect, das WPP-Team für die Migros-Fachmärkte, setzt sich aus den Agenturen Scholz & Friends, Ogilvy, Wunderman Thompson und Hogarth zusammen.

Verantwortlich bei Do It + Garden: Roland Seiler (Head of Do it + Garden), Kai Hannwacker (Leiter MarKom), Stephanie Schefer (Projektleiterin MarKom), Aline Nyffenegger (Leiterin POP Management & strategische Projekte), Cyril Biland (Manager Media Excellence); verantwortlich bei Team Connect: David Fischer, Christian Vosshagen, Barbara Hartmann, Franziska Staeger, Patrick Bucher, Aster Loerli, Monja Mangieri (Kreation); Elisa Stahel, Elodie Caucigh, Nhan Nguyen, Mathias Roesch (Beratung); Matthias Müller, Evelyn Weissheim (Strategie); Roxana Hudson, Léa Ottiger, Michael Ottinger, Petra Zehnder (Produktion Projekt Management); Kosma Tyszkiewicz, Stephanie Fuchs, Tobias Holtermann, Britta Roenspiess, Nicole Andres, Wilhelm Dukart (Produktion); Film: Hafengold Film GmbH; Ralph Loop, Knut Post, Benjamin Horstkotte (Regie); Tonstudio: Jingle Jungle; Media: Dentsu Media, Webrepublic. (pd/cbe)