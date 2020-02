Virtue: Selbstbewusste Dance Moves auf der Strasse

Stimorol ist Main Presenting Partner der diesjährigen Staffel «The Voice of Switzerland». Virtue Switzerland entwickelt anlässlich des Engagements eine Markenkampagne und unterstreiche somit die Verankerung von Stimorol in der Musikszene, wie es in der Mitteilung dazu heisst.





In diesem Umfeld wird der Claim «Trau dich, den Mund aufzumachen», zur Ermutigung selbstbewusst zum eigenen Geschmack zu stehen. «Mit der Kampagne ‹Steh zu deinem Geschmack› wollen wir unsere Zielgruppe dazu inspirieren selbstbewusst zu ihren Vorlieben, konkret: ihren Lieblingssongs zu stehen. Ganz egal, um welchen Song es sich handelt, jede individuelle (Musikvorliebe hat seine Berechtigung. Um genau diese positiven Vibes geht es auch bei der Wahl des Lieblingsgeschmacks von Stimorol», wird Saara Gerber von Mondelez Switzerland zitiert.

Kern der Multimedia-Kampagne ist ein 20-sekündiger Spot, begleitend werden Online-Banner und Social Media Assets ausgespielt. Die Kampagne läuft während der gesamten, diesjährigen Staffel «The Voice of Switzerland». (pd/wid)