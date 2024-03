In der aktuellen Frühlingskampagne thematisieren neue Sujets die Serviceleistungen und das Jubiläumsjahr der Versicherung. Ausgespielt wir die Kampagne auf Plakaten, digitalen Aussenscreens, online und im TV.



Vielen Leuten sei nicht bekannt, dass Smile Versicherung seit 1994 existiert, schreibt PAM Advertising in einer Medienmitteilung. Damals verkaufte die Versicherung ihre Policen noch per Telefon, 30 Jahre später hat sich Smile als grösste Onlineversicherung der Schweiz etabliert. Im Rahmen des Jubiläumsjahrs thematisiert Smile mit einem Sujet das 30-jährige Bestehen auf selbstironische Art und wünscht, nicht ganz uneigennützig, den Leuten Glück.







Viele Versicherungsverträge sehen eine Mindestlaufzeit und ein jährliches Kündigungsrecht vor. Nicht so bei Smile. Hier können Versicherte monatlich kündigen. Um auf diesen Vorteil aufmerksam zu machen, hat man sich des Pratfall-Effekts bedient und einen Ex-Kunden zum Protagonisten des Sujets gemacht, welcher den Kündigungsservice lobt.

