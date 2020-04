Unter dem Motto «My Home is my Office» posten die Agenturen der Serviceplan Gruppe Schweiz im Haus der Kommunikation seit Beginn des Lockdowns auf ihrem Insta-Channel @hausderkommunikation_zurich Beiträge zu einer Situation, die alle herausfordert. Der neuste Post ist eine spielerische Einladung an alle Werbeagenturen im Land: die #rhymesincoronatimes-Challenge.



Dabei fordert die Serviceplan Gruppe Schweiz Agenturen, Freelancer, Kunden und alle, die dazu Lust haben, auf, ihre poetischen Fähigkeiten zu beweisen und ein Corona-Gedicht zu verfassen, wie es in einer Mitteilung heisst. Pam Hügli, CEO der Serviceplan Suisse, freut sich bereits auf zahlreiche Beiträge: «Auch in Zeiten von Homeoffice und abgesagten Creative-Awards lassen wir uns nicht unterkriegen. Darum wollen wir mit der Challenge gemeinsam mit allen unseren Kollegen ein Zeichen für Kreativität und positive Einstellung setzen.»

An den Instagram-Posts sind nicht nur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Employee Created Content beteiligt, sondern auch die Kunden der beteiligten Agenturen. Und obwohl die bisherigen Beiträge laut eigenen Angaben «ein ausserordentlich hohes Engagement» erzielten: Auch die Serviceplan Gruppe Schweiz freut sich jetzt schon auf ein Ende des Lockdowns und eine Normalisierung der Situation, heisst es in der Mitteilung weiter.

Verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Thomas Lüber, Michael Kathe (Creative Direction), Lara Horisberger, Mareike Pässler, Hanning Beland, Jan Krohn (Konzept), Kurt Bösiger und Dominic Shota Schweingruber (Motion Design), Günter Zumbach, Mareike Pässler, Henry Clarke, Rémy Steinmann, Pam Hügli und Cinthia Stettler Llorente (Employee Created Content); Pam Hügli (Gesamtverantwortung). (pd/cbe)