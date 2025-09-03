Amorana: Sex-Toy-Händler kopiert Migros-Plakatkampagne

Publiziert am 03.09.2025

Seit Anfang September ist in Zürich eine veränderte Version eines Werbeplakats der Migros zu sehen. Anstelle einer Nektarine ist eine Pfirsich zu sehen. Damit bewirbt der Sex-Toy-Onlinehändler den «Womanizer Peach».

Nach Angaben von Amorana soll das Gerät, das äusserlich an eine Pfirsich erinnert, Sexual Wellness zugänglicher machen. «Der Womanizer Peach ist für uns mehr als nur ein neues Produkt. Er ist ein Symbol dafür, dass Lust verspielt und unbeschwert sein darf», wird Miriam Otero von Amorana in einer Medienmitteilung zitiert.

Zur Markteinführung des Geräts setzt der Online-Händler auf eine Neuinterpretation der Migros-Kampagne. Damit wolle man nicht nur Aufmerksamkeit erzielen, sondern auch zur Enttabuisierung des Themas Sexualität beitragen und verdeutlichen, dass dieses in der Gesellschaft angekommen sei.

Die Migros reagiert gelassen auf das Plagiat. «Wir fühlen uns natürlich geehrt, dass unsere Werbung als Referenz herangezogen wird und als Inspiration für allerlei abenteuerliche Aktivitäten dienen kann», teilt Tristan Cerf, Mediensprecher des Migros-Genossenschafts-Bunds auf Anfrage von persoenlich.com mit. «Ob frische oder freche Früchtchen – die Kampagne scheint für beides zu funktionieren. Wir wünschen Amorana jedenfalls viel Erfolg und ebenso viele zufriedene Kundinnen», so der Sprecher weiter. (pd/nil)