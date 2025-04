VML: «Share a Coke» kommt in die Schweiz zurück

Publiziert am 24.04.2025

Coca-Cola führt die 2011 erstmals lancierte «Share a Coke»-Kampagne in der Schweiz wieder ein. Ab sofort sind die personalisierten Produkte im Schweizer Handel erhältlich. Die Kampagne ermöglicht es Konsumenten, Coca-Cola-Dosen mit Namen zu personalisieren, heisst es in einer Mitteilung.

Marco Manzo, Senior Manager Marketing von The Coca-Cola Company Schweiz, erklärt, dass die Kampagne Menschen auf persönliche Weise verbinden soll, besonders in der heutigen digitalen Welt, in der der Wunsch nach bedeutungsvollen Beziehungen besteht.

Die Werbekampagne umfasst verschiedene Marketingmassnahmen, darunter Out-of-Home-Werbung auf digitalen und klassischen Werbeflächen, TV-Spots, Social-Media-Aktivitäten, Influencer-Kooperationen und Promotionen am Point of Sale. Entwickelt wurde die Kampagne von VLM Open X, unter der Leitung von VML, unterstützt von Ogilvy PR, EssenceMediacom und Subvrsive. Für Influencermarketing und PR in der Schweiz sind Oppenheimer & Partner verantwortlich.

Coca-Cola respektive die Eventagentur Kesch organisiert zudem eine schweizweite Roadshow mit zehn Stationen, bei der Besucher personalisierte Dosen erstellen können. Die Marke ist auch auf mehreren Schweizer Musikfestivals vertreten, darunter Open Air Frauenfeld, Openair St. Gallen und Openair Zürich.

Am 8. Mai findet ein Launch-Event in Zürich statt, bei dem Luca Hänni, Kings Elliot und Loco Escrito auftreten werden. Über die Coca-Cola-App können Konsumenten Tickets für die Veranstaltung gewinnen. Die Agentur Jeff ist verantwortlich für die Organisation. (pd/awe)