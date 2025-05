Spinas Civil Voices: Shopping Queens retten Frauenschuh

Publiziert am 22.05.2025

Die Naturschutzorganisation Pro Natura lanciert eine schweizweite Kampagne mit einem ungewöhnlichen Ansatz: Statt auf Krisenkommunikation setzt sie auf Humor und zielgruppenspezifische Ansprache. Im Auftrag der Organisation entwickelte Spinas Civil Voices eine Kampagne, die Menschen über ihre Eigenschaften mit bestimmten Tierarten verbindet.

Das Konzept funktioniert über spielerische Zuordnungen: Morgenmuffel werden eingeladen, sich für den Siebenschläfer einzusetzen, Shopping Queens für den Frauenschuh und Fans für den Star. Die entsprechenden Lebewesen werden dabei «plakativ ins Bild gesetzt», wie es in einer Mitteilung heisst.

Pro Natura will mit der Kampagne zwei Ziele erreichen: Die Organisation möchte ihre Position als wichtigste nichtstaatliche Akteurin im praktischen Naturschutz stärken. Gleichzeitig soll die Bevölkerung motiviert werden, sich gemeinsam mit Pro Natura für den Schutz natürlicher Lebensräume einzusetzen.

Der humorvolle Ansatz ist bewusst gewählt, obwohl die Biodiversität zunehmend unter Druck steht. Statt auf Mahnung setzt die Kampagne auf Motivation durch Unterhaltung.

Zehn Sujets in drei Sprachen

Die Kampagne umfasst zehn Sujets in drei Landessprachen und wird über verschiedene Kanäle ausgespielt: Plakate, Digital Out of Home, Display Ads, Online Banner und Social Media Ads. Zusätzlich kommt ein Radiospot auf SRF zum Einsatz.

Auf der Landingpage pronatura.ch/willkommen finden Interessierte verschiedene Möglichkeiten, sich für die Schweizer Natur zu engagieren – von «naturfreundlich angeregt bis anpackend», wie Pro Natura mitteilt. (pd/cbe)